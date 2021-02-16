东方：打造“旅游+体育”融合发展新业态，吸引34家企业入驻凤凰网海南_凤凰网

u003cp>（椰网/海拔手机端记者 吴平 通讯员 符啟慧 王隆权）东方市加快打造“旅游+体育”融合发展新业态，充分利用当地景区的地理优势，提升旅游含金量，将“旅游+体育”做成产业精品、做出市场效益。u003c/p>u003cp class="textAlignCenter">u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_08/E7804D7750541187CC9882574475226B7786D464_size83_w795_h537.jpg" />u003c/p>u003cp>鱼鳞洲风景区是东方颇具热带特色滨海风光的一处景点。国际旅游岛商报记者在该景区看到，湛蓝的天空、蔚蓝的大海，风光旖旎，海面上有几艘帆船格外抢眼，游客们迎风搏击海浪，体验近海观光的运动乐趣。自驾游到东方游玩的林良焕告诉记者，经常来东方做生意，早就听说鱼鳞洲风景区有海上运动，此次就带着朋友来体验一番。u003c/p>u003cp class="textAlignCenter">u003cimg src="https://x0.if…