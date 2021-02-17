发挥“智慧”力量 挖掘文旅潜力 ——贵州聚焦旅游产业化深入推进“大数据+旅游”融合发展 “用‘一码游贵州’提前预约，到了景区就不用排队，太方便了！”春节前，在赤水丹霞景区，遵义游客谢蕊分享她使用“一码游贵州”的旅行体验。 “一码游贵州”是2020年5月上线的一个全域智慧旅游平台，它以大数据、5G直播、新零售、区块链等多项前沿科技为支撑，以轻量化载体小程序为入口，一个二维码“广纳”贵州文旅信息资源，为广大游客提供“吃、住、行、游、购、娱”等方面的智慧旅游服务，有力提升了游客在黔旅游体验，构建了一个“科技革命+文旅创新”的贵州全域智慧旅游新模式。截至2020年12月31日，“一码游贵州”总访问量突破1亿人次，累计用户突破1000万人，入驻酒店和商户超过4万家，预约门票近180万张，已成为贵州旅游服务的一个重要数字化平台，也标志着贵州旅游产业智慧新格局正在形成。 春节期间，黄果树景区热度不减。在景区运营管理指挥调度中心，通过一面巨大的可视化智慧管理显示屏，景区地理事物、自然资源、旅游者行为、景区工作人员行迹、景区基础设施和服务设施清晰可见，工作人员进行着智慧调度。 这就是黄果树景区可视化智慧…