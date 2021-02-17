赋能大宗商品交易平台运用区块链技术

中国深圳2021年2月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国大宗商品交易服务提供商 TD Holdings Inc. （纳斯达克股票代码：GLG）（以下简称“公司”）宣布旗下子公司铜道（海南）数据科技有限公司（“铜道海南”）与云飞虎物联网有限公司（“云飞虎”）和铜道电子商务集团有限公司（“铜道电商”）正式签署《计算机软件著作权转让意向协议》，收购8个大宗仓储数字云仓相关的技术软件著作权。

根据铜道海南与云飞虎和铜道电商签订的意向合作协议，铜道海南将收购智能硬件管理平台系统3.0、智能仓储系统管理软件、乐橙智能高清视频会议系统V1.0、智能仓储APP系统、平板车载APP系统、智能仓储手持机APP系统、仓单过户费用统计系统V3.0、供应链金融OA系统V1.0共8项大宗仓储数字云仓技术软件著作权。该项收购交易的最终完成取决于进一步的财务和法律尽职调查、公司董事会的批准以及其他惯例成交条件下双方谈判达成的最终协议。

TD Holding Inc.首席执行官欧阳仁美女士谈到：“这些技术的应用将加强TD Holdings, Inc. 已有的数字云仓基础设施系统，加大区块链技术的应用；同时在仓单数据追溯系统等方面加强运用区块链技术和物联网技术，解决仓单不可篡改、可追溯与电子仓单标准等问题，实现仓单交易、网上过户以及对商品产地质量规格等溯源追踪，记录商品贸易流通过程中各项细节，真正做到供应链环节全程数字化，了解并追踪生产、销售、库存环节中商品状态，以云仓为基础，为供应链管理及融资创造安全便捷环境。”

关于TD Holdings Inc.

TD Holdings Inc. （纳斯达克股票代码：GLG）是一家大宗商品交易服务提供商，目前在中国从事大宗商品交易服务业务和供应链服务业务。欲了解更多信息，请访问 http://ir.tdglg.com 。

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TD Holdings, Inc.意向收购大宗仓储数字云仓相关技术软件著作权 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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