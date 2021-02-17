深圳2021年2月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美东时间2月10日，彩色星球科技公司（纳斯达克代码：CSCW 以下简称彩色星球）宣布收购一系列电影版权，此次电影版权的收购吹响了彩色星球在版权之路上的号角。



彩色星球科技



文化产业链

彩色星球本次收购的电影版权为《爱回故里》《秒睡》《爱神战场》《喜局》《有罪》等五部电影，这些电影版权收购于亚洲知名电影公司“北京东星一合文化传媒有限公司”，此次版权收购后将会让公司在内容上更加丰富，在网络视频上更具有竞争力。

彩色星球全力打造的【彩色世界】明星娱乐知识共享APP也将会是未来的一个集中版权生产、销售的平台，大家都知道版权所带来都价值是无可估量的，目前全球顶级的娱乐公司都手握大量都音乐、电影、电视等版权，这些版权也奠定了他们霸主地位。彩色星球未来等公司战略发展很大都一部分中心也将会是版权的生产，作为一个线上互动平台，公司深知版权的重要性。

彩色星球CEO鲁宗岳介绍说：“未来的线上格局竞争将会是一个版权的竞争，谁拥有了最多的版权谁就会握有主动权，版权所带来的收益每年以亿计，并且版权是一个永远保质，并可不断再生的一个产品，我们一直致力于版权的打造，包括我们的音乐版权和电影电视版权等，我希望我们的“彩色世界”平台未来也是一个版权交流中心，全世界的作者都可以将自己所创作都作品放在我们都平台上进行交易，无论是小说还是音乐或是剧本，都可以放在我们都平台交易，这样就可以给那些有才华的创作者们提供一个更好更广阔的空间，当然看到好的作品我们也会收购，这样也将会再给公司带来更多的营收的同时也扩充了我们的版权库。”

一直以来在知识版权的领域欧美国家一直做的非常好，充分保护了版权者的权益，很多公司每年可以依靠版权获得上亿美金的收入，其他发展中国家现在也开始慢慢的重视了版权的保护，公司相信很快全球的版权保护将会更加的普及，所以在这个关键时期公司启动了版权购买的计划，在未来彩色星球将会收购更多的版权充实到自己的版权库，让【彩色世界】的用户可以看到听到更多更好的作品。

彩色星球科技收购影视版权，彩色世界将成为版权一体化平台 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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