北京2021年2月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年2月10日，Zero Project（无障碍项目）峰会在联合国维也纳总部举办，今年的峰会以“融合就业与无障碍技术”为主题。奥地利Essl基金会的创始人Martin Essl、联合国维也纳办事处总干事Gada Waly 、国际残障联盟执行董事Vladimir Cuk 、世界银行全球残障顾问Charlotte McClain-Nhlapo以及哈佛法学院残障项目执行理事Michael A. Stein等嘉宾出席本次峰会。51社保CEO余清泉先生作为唯一一位中国企业家代表，在Zero Project峰会上通过视频分享了“同路”残障融合就业实践。

余清泉在发言时说：“我们企业的使命是“让每一份工作都有保障”， 残障者作为特殊人才一直是我们高度重视的服务对象，我们始终坚持商业和社会责任并重发展，不断创新，将残障者就业与非物质文化遗产的传承、互联网产品技术创新相结合，帮助上千家企业解决特殊用工问题，帮助数千名残障者实现就业增收。



51社保CEO余清泉在大会上的演讲视频

Zero Project峰会是全球残障领域最具影响力的国际峰会之一，以4年为一个周期，围绕就业、无障碍环境、独立生活与政治参与、教育这四个议题开展。今年，峰会以“融合就业与无障碍技术”为主题，超过400位来自全球89个国家的残障领域学者、专家、企业家等人在峰会上分享了各自的残障融合实践。

Zero Project（零障碍项目）由Essl基金会于2008年发起，作为一个非政府组织，Essl基金和联合国公共新闻部密切合作，并在2014年成为联合国经济与社会理事会的特别顾问组织。Zero Project秉承“让世界零障碍”的使命，发掘并共享残障融合模式，改善残障人士生活并保障残障人士合法权利，促进联合国《残疾人权利公约》的落地执行。

北京众合天下管理咨询有限公司（51社保）秉承“让每一份工作都有保障”的使命，设立专注于为残障人士提供就业服务的公益品牌 — 同路，致力于帮助残障人士就业。同路依托深耕多年的人力资源服务经验和大数据，创新性的构建残障人士劳动共享协作平台的服务模式，建立残障人士就业基地，帮助残障人士就业脱贫，同奔小康。

三年来，同路不断探索和开发适合残疾人的就业岗位，独创“残疾人非物质文化遗产就业”的模式，将非遗与残疾人就业完美结合。另外，北京众合天下管理咨询有限公司（51社保）与国际劳工组织全球商业与残障网络中国分支合作，成为融合就业资源中心成员，与成员企业分享经验和知识，为残障人士融入中国商业社会减少障碍、提高效率，为企业在招聘和留用残障员工方面提供工具和解决方案。

截止目前，同路已成功协助1000+企业履行社会责任，为残障人士就业保驾护航。同路项目也呼吁更多企业，能够建立关注和参与公益的态度，积极履行社会责任，向善发展，让爱发光。

余清泉出席联合国Zero Project峰会，分享同路残障融合就业实践 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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