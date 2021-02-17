Hyphae Web Services将实现点对点可再生能源配电自动化

美国旧金山2021年2月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — LF Energy，一家旨在通过开源系统加速全球电网和运输系统能源转型的Linux基金会旗下的非盈利机构与其最新成员索尼公司旗下子公司Sony Computer Science Laboratories，Inc.（Sony CSL），今天宣布了旨在实现可再生能源点对点配电自动化的Hyphae微电网计划。

在能源资源和基础设施面临应对气候变化和自然灾害未来影响挑战变得日益严峻的情况下，Hyphae计划旨在使微电网更具灵活性。该计划将通过Sony CSL的现有软件“自动电力交换系统（APIS）”的转型来实现这一目标，该软件可在一个直流电网中自动有效地分配本地产生的可再生能源以支持交流电网的效能。通过极具弹性的点对点微电网电能交易，即使是最偏远的社区也能自动存储和分配电能，而无需连接到大型电站或配电网。

“Sony CSL是全球一家巨头公司的子公司，与我们合作推出Hyphae计划使他们深刻地表达出自己的志向：开展合作并引领解决世界上最复杂的问题——脱碳”，LF Energy执行董事Shuli Goodman博士表示。“与Sony CSL的合作将有助于我们促进发达国家的能源转型，并将电气化带到地球上能源匮乏的角落。”

随着世界争相开发和构建具有弹性和灵活性的微电网，像Hyphae一样的开源自动微电网控制系统和点对点交易平台将可加快创新速度，同时可降低每个人的成本。与Sony CSL的合作使LF Energy更加接近其目标：建立第一个可互操作的交流和直流支持微电网，这是一种自足的、可运行的离线电网并能在公用事业机构的监督下连接到配电网。

“通过与LF Energy的合作，我们看到一条通往可互操作、云原生、可配置微电网的道路，这将彻底改变世界供电网络的关系”，Sony CSL总裁兼首席执行官Hiroaki Kitano博士表示。我们对气候问题采取行动都有紧迫感，这就是为什么我们决定将我们长达十年之久的部分研究成果转变为开源内容并与LF Energy合作的原因。这是呼吁全球最伟大的公司行动起来的号召，做出共同努力以彻底改变全球能源格局，包括住宅和工业能源系统、电力系统和绿色交通运输电气化。”

LF Energy当前正在寻求与硬件合作伙伴的合作，以确保创建一个完全可互操作的系统。如有兴趣了解有关Hyphae计划或LF Energy的更多信息，请访问：https://www.lfenergy.org/

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LF Energy与索尼合作开源微电网项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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