港股收评：恒指大涨1.1%站上31000点，科技、旅游、濠赌板块全面开花

今日，港股主要指数低开高走，延续昨日上涨行情，市场依旧牛气冲天。恒指午后涨幅进一步扩大，收涨1.1%报31084点，为2018年6月以来收盘新高，恒生科技指数涨2.34%报10945点再创历史新高。 盘面上，SaaS概念股再度爆发领涨，移卡、微盟集团等多只个股齐创新高价，高铁基建股集体拉升上涨，中国中车大涨超7%；保险股、银行股、石油股、濠赌股相对活跃，支撑大市持续上扬，香港陆续放开限制及娱乐场所开园，香港本地股普遍造好；昨日大涨的影视娱乐股未能延续强势行情，阿里影业跌超7%，昨日暴涨34%。京东集团大涨6.44%破顶，市值超1.3万亿港元。 具体来看，SaaS板块表现非常强势。其中，移卡大涨逾26%，兑吧大涨16.6%，中国有赞大涨15%，微盟集团大涨10%，金蝶国际上涨2.4%。 消息面上，花旗发表中国电商的研究报告，首评微盟和中国有赞，认为两者都是业内的领袖，有广泛的产品和行内的操作知识，令两家公司有机会在线下业务数码化早期的社交电商和串流电商的发展，处于有利位置。花旗认为，线下商品数码化还只是处在初步爆发的阶段，短期而言，比较看好微盟，因为公司在推动线下数码化，存在提升了的空间…