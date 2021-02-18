“桃花谷”谋“桃花财”——西藏林芝发展桃花经济致富见闻

林芝意为“太阳的宝座”，平均海拔3100米。每逢初春，漫山遍野桃花次第盛开，与蓝天白云、雪山冰川交相辉映，成为独特景观。借助得天独厚的自然资源，林芝市“以花为媒”大力发展桃花经济，美了高原，富了百姓。 “变成了真正的桃花源” 52岁的边巴步履矫健，穿梭在村里的桃花林，指导群众修剪桃枝和平整田埂。边巴是巴宜区真巴村党支部书记，也是这个村里的“领路人”。“20多年前，城市居民经常到村里野桃林踏青，因踩踏庄稼常和村民发生口角。”边巴介绍，村委会想了一个办法：在桃林间整修土路，并组织群众跳舞和拔河，向踏青者收取适当的田间管理费。 西藏林芝市波密县境内桃花盛开的田园风光（无人机照片，2020年3月26日摄）。新华社记者 詹彦 摄 2002年，林芝市开始打造“桃花节”特色旅游产品，真巴村下辖的嘎拉自然村百亩桃林成为林芝桃花节举办地首选。 这是西藏林芝市巴宜区嘎拉村一角（无人机照片，1月29日摄）。新华社记者 詹彦 摄 “2019年，门票收入达400多万元，二级消费收入50多万元，大家尝到了旅游业的‘甜头’。”边巴说，“经过20多年发展，小康示范村建好了，旅游综合体项目落地了，村容村貌焕然一新。” …