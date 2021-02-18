旅游“春节档”：就地过年引爆酒店热 广东景区预约人次全国第一

2021年的春节假期告一段落。“就地过年”倡议下，旅游业在今年春节也呈现出新态势。大多出游人群缩小了出游半径，本地游、周边游、近郊游取代了异地长线游，成为牛年春节新的旅游消费趋势。除了不少酒店除夕夜一房难求外，假期不少景区也一票难求。携程研究院战略研究中心副主任张致宁介绍，综合来看，周边游领跑今年春节旅游市场大盘，近郊度假酒店收益喜人，热门景区“东西两旺”。其中，遍布大江南北的“雪主题”景区，既承载了户外滑雪发烧友的冬游热情，也为即将到来的2022年冬奥会预热。 “几个朋友聚在一起过年，订一间家庭房或者套房，酒店房费可以分摊、也不贵。”受国际旅行回流影响，今年“酒店度假”品质升级趋势明显，酒店成为今年本地游中的主要消费场景。春节期间高星级酒店量价齐升，携程数据显示，春节期间高星酒店订单占比约60%，高星酒店入住订单平均价格为2906元，1月入住订单平均价格为714元，增幅约为407%。去哪儿数据显示，国内酒店家庭房预订量最高的十个城市中，既有北上广，也有成都、杭州、西安这样的新一线城市，超过半数的入住旅客为“漂族”。距离春节尚有一周时，周星就发现北京怀柔、房山和密云的一些提供饮食和娱乐…