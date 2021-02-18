今年春节假期城市“微旅游”受青睐 景区门票、酒店、民宿等预订量大增

2月17日是春节长假最后一天，记者综合马蜂窝、同程旅行、去哪儿、驴妈妈等在线旅游平台的数据发现，相比往年的异地长线游，今年春节期间，在就地过年号召的推动下，本地游市场需求旺盛，城市“微旅游”受青睐，表现为景区门票、酒店、城市周边民宿等预订量大增。 马蜂窝数据显示，今年春节期间，全国旅游热度最高的十大城市依次是广州、北京、三亚、上海、深圳、成都、南京、杭州、重庆和苏州。这些城市人口规模大，加上很多年轻人选择就地过年，为当地旅游添了一把火。 “在就地过年背景下，春节旅游的形式和内涵也发生了新的变化，城市‘微旅游’成了人们的新选择。景区门票、酒店，城市周边民宿等旅游产品，预订量都呈现大幅度增长。”马蜂窝旅游研究中心负责人冯饶介绍说。 去哪儿数据显示，截至2月17日上午，春节假期国内景区门票预订量较春节前一周增长168%。在北京，故宫、八达岭长城、南山滑雪场、古北水镇和颐和园成热度最高的5个景区。 同程旅行发布的数据显示，春节期间，很多游客选择“宅酒店过大年”。春节假期前3天，酒店预订热门城市主要集中在深圳、重庆、上海、成都、广州、北京、苏州、杭州等地。驴妈妈发布的数据显示，高星（4星、5星）…