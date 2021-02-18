助力就地过大年 东方明珠线上线下文娱服务实现开门红

上海2021年2月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021春节假期，为助力广大民众“就地乐嗨过大年”，东方明珠新媒体股份有限公司（简称“东方明珠”）线上线下资源齐发力，大屏小屏全联动，在全力做好疫情防控的基础上，推出一系列精彩纷呈的文娱特色产品服务，吸引了火爆人气和不俗流量：文旅地标服务焕发强大活力，东方明珠塔、上海国际会议中心、东方绿舟等春节假日期间累计接待人次、营业收入增幅远超市场平均水平；大小屏视听产品表现抢眼，百视通IPTV、OTT、东方有线电视日均开机用户数均同比增长超5%，累计访次超30亿次，累计收视时长超5亿小时；百视TV APP七天播放量较近期均值提升1.5倍，人均停留时长和用户次日留存率等多项指标均创新高。整个假日期间，东方明珠以全线业务增长迎来牛年“开门红”，不仅有力丰富“健康祥和文化年”的内容供给，也展现企业发展的强劲势能。



东方明珠线上线下文娱服务

知名地标焕发强大活力 特色活动吸引超高人气

东方明珠拥有东方明珠塔、上海国际会议中心、东方绿舟多个上海知名地标，凭借丰富多元的特色活动，成为春节期间炙手可热的旅游目的地和消费场所。

东方明珠塔，春节期间精彩活动不断：屋顶卡丁车让游客体验奔驰在陆家嘴C位城市赛道的速度与激情；78米的环动多媒体秀和高空VR过山车带游客感受奇幻空间穿梭之旅；高人气项目259米的全透明悬空观光廊特别安排了“蜘蛛人”互动秀，为游客送出特别的高空祝福；“登塔送祈福”和“吃饭送登高”两大活动，打造别样“年味”，令游客直呼“过瘾”。

作为陆家嘴CBD的人气休闲度假酒店，上海国际会议中心、东方滨江大酒店以团圆年夜饭、浪漫情人节和亲子游为主题，推出多款涵盖住宿、游玩和餐饮的套餐活动，备受广大家庭客户的青睐。假日期间，接待人次恢复至2019年同期的90%。



线下文娱活动多

今年春节，城市周边游继续维持消费热力，地广景美的东方绿舟成为众多“原年人”阖家度假的首选地。东方绿舟自大年初一起特别推出万株风铃大道、千株梅林赏花、彩虹滑道等众多网红打卡项目，更有祈福、分享赢奖品等互动活动，吸引不少游客。整个假期，东方绿舟营业收入及接待客流均超过2019年同期，增幅分别超14%和6%。东方绿舟酒店、东方绿舟度假村、东方绿舟宾馆也人气火爆，同比增长显著。

多屏融合打造视听大餐 丰富内容助推流量新高

春节假日期间，东方明珠旗下百视通IPTV、OTT、东方有线电视、百视TV APP等大小屏播出平台加大内容上新力度，为全国范围内宅家过节的用户精心筹划丰富的视听内容，大屏端日均开机用户数均同比增长超5%，累计访次超30亿次，累计收视时长超5亿小时，东方有线电视用户规模较月初逆势净增5000户；小屏端7天总拉新量较国庆长假增长近6倍，多项内容黏性指标创新高。



线上丰富视听内容

大屏方面，百视通IPTV、OTT以 “喜庆、丰富、灵活、惠民”为总基调，除夕到年初六，精心挑选近300部精彩节目，策划共80多个新春专题，内容包括东方卫视和北京卫视春晚、《欢乐喜剧人第七季》、《追光吧哥哥》等综艺晚会，《我和我的祖国》、《紧急救援》、《疯狂原始人2》等最新大片，《山海情》、《我的时代，你的时代》等十多部爆款新剧，澳网公开赛、超级碗赛事等34场人气赛事直播，涵盖综艺、影视、少儿、纪实等各种类型，为宅家过节的用户提供精彩多元的视听选择，并在全国IPTV业务覆盖省份广泛开展2021年“爱满新春”主题活动，将春节祝福与内容紧密联动，营造了浓厚喜庆的大屏年味。

有线电视方面，文广互动点播平台推出《神奇盲盒在这里》、《“云”返乡为你解乡愁》、《SiTV牛年“旺”》等多个新春专区内容策划，并于有线数字频道播出《姜子牙》、《我和我的祖国》等人气国产片，及《全国少儿春晚》、《发现新上海》等新春特别节目，有力丰富荧屏娱乐生活。

小屏方面，百视TV APP策划“独家内容追不停、春晚天天嗨不停、限免大片看不停”特色编排。人气综艺是百视TV的春节“招牌菜”，《接招吧！前辈》、《追光吧！哥哥》两档头部综艺除上线常规版正片外，更有为粉丝特别定制的网络加料版、独家衍生节目和花絮爆料；春晚是百视TV的另一道“硬菜”，共上线8台SMG各频道创制的特色春晚，并以“点播+滚播”的组合拳模式，推出春晚片库精华内容，有力巩固东方卫视和百视TV深度耦合的品牌形象。与此同时，全新打造的“金色学堂”为广大50+人群提供精准、智慧、适需的在线教育服务，内容涵盖音乐、书法、健康、舞蹈等老年大学精品课程，以及精选的十余种戏曲节目，在七天长假里每天都迎来超过万名“银发族”活跃用户入驻。

此外，由东方明珠旗下尚世影业投资出品的春节档奇幻动作冒险电影《刺杀小说家》于2月12日年初一上映，截止2月17日票房已突破5亿人民币，位列春节档票房前三，实现票房口碑双赢。

助力就地过大年 东方明珠线上线下文娱服务实现开门红 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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