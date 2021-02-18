上海2021年2月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 富士胶片株式会社（以下简称“富士胶片”）曾于2019年12月18日宣布与株式会社日立制作所（以下简称“日立”）签订了协议，将收购日立旗下影像诊断相关业务，以进一步拓展富士胶片医疗健康事业。

为此，日立成立了新公司“富士胶片医疗健康”，以继承相关业务。今天，日立与富士胶片医疗健康签署了吸收分割协议。随着与该业务有关的公司分拆程序开始，富士胶片宣布，收购程序预计将于2021年3月31日完成。

富士胶片通过此次收购，将进一步拓展旗下医疗系统业务。

日立旗下强大的影像诊断业务覆盖全球，提供包括CT、MRI、X线摄影系统和超声诊断设备在内广泛的产品线。该业务不仅构成了日立公司稳定的收入基础，同时具有进一步的增长潜力。近年来，临床工作者更希望供应商能够提供直接有助于医疗机构管理的综合解决方案，需要结合各类产品，包括CT、MRI、X线摄影系统、PACS、内镜和超声诊断设备。富士胶片与日立相关业务产品线几乎没有重叠，因此两家企业的产品组合将极大地增强富士胶片为医疗机构提供全面解决方案的能力。此外，富士胶片先进的自主影像处理和人工智能技术可应用于日立相关业务的全产品当中，创造新的价值，助力实现高品质的医疗健康服务。这些价值将通过广泛的销售网络提供给全球市场。

通过这次收购，将为富士胶片成为世界领先的医疗健康公司奠定坚实的业务基础，使得公司在提高医疗质量方面发挥引领作用。

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富士胶片宣布将于2021年3月底完成日立影像诊断业务的收购 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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