向蜜鸟科技助力酒旅商户快速布局小红书生态，高效获取新增流量

广州2021年2月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 向蜜鸟科技实现微商城与小红书渠道的数据直连，助力酒旅商户入局小红书生态，以微信私域为基础，一键实现“种草-拔草”全过程，以内容引流加注私域流量池。

出去玩就刷小红书

截至去年9月，小红书用户已超过3亿，月活数据超1亿，每日笔记曝光量达到80亿次，其中19-30岁用户占比达到50%。随着去年3月小红书品牌号全面升级为企业号，越来越多的企业和品牌直接在小红书上形成交易闭环。

小红书以社区电商为根源，以消费路径和强种草转化为优势；通过“晒单 – 认知 – 转化 – 晒单”的循环模式，培育种子圈、口碑营销、场景种草等创造小红书式流行。300 W+笔记用户代表着全中国对生活方式有追求的意见领袖。

“旅游出行”已成为2020年以来小红书增速排名第二的品类，仅次于美妆。小红书已成为影响用户旅行决策的“隐形富豪”。旅游出行的内容基础与小红书上年轻爱玩爱分享又有消费能力的人群相结合，其强大的“种草能力”与“圈层影响力”让“刷笔记就能订酒店”成为更多的可能。

向蜜鸟科技实现微商城数据打通

目前，向蜜鸟科技已实现微商城与小红书渠道的数据打通，通过开通小红书企业号，搭建店铺小程序，形成交易闭环，实现直销带货。

1.主页预定入口，直达酒店预订小程序；

2.定位预定入口，笔记内添加商城链接，方便粉丝跳转下单；

3.种草带货支持，支持日历房/预售券，订单直落向蜜鸟系统后台；

4.日历房结算，住客离店即结算。

通过向蜜鸟实现微商城数据直连，挖掘转化方式，通过应用标记内容、评论引导、营销模板等转化方式，实现房态直连管理，减少订单流失。

通过数据直连，酒店在小红书可实现住客核销后结算、笔记挂立即咨询/立即预订、微商城房价同步、菜单私信栏、预订小程序进社区、小红书预售券等，形成交易闭环。

向蜜鸟科技运营服务

向蜜鸟科技独家的创意策划指导，通过深挖产品差异特色，打造六大创意方向，策划挖掘产品卖点、解读情感诉求、专业权威知识、紧跟热门话题、构造品牌形象、构建多元化场景六大主题。

四步生产小红书优质内容：

1.正确定位：我是一个官方账号；企业号自带营销属性（与个人号差异很大），前期抓获公域流量内容沉淀，一定粉丝基础后更新玩法。

2.选对主题方向：紧跟行业热点，参照渠道平台大数据话题。

3.选对输出角度：写用户想看的东西；正确认知平台特性（与公众号内容的差异性）。

4.培养图文审美：平台阅读习惯，重点在于分享而非专业，小红书式文风与排版。

通过互动营销，培养用户习惯：

1.固定频次直发笔记，在平台上内容铺量，合作KOL账号、旅宿营销号、持续短期事件等，增加话题平台权重；

2.营销视频笔记带货，通过笔记短视频预热推广，嵌入预定入口；短视频+文字笔记的方式更容易打动潜在消费用户；丰富内容形式，占据碎片化视频习惯有效触达；

3.合作大人探店玩法，通过筛选垂直账号&专业达人、笔记内容优化引导、预定小程序白名单推送、官方互动引流，充分利用达人粉丝资源与内容能力增加曝光，为官号粉丝引流；

4.小红书直播带货玩法，通过达人x产品x平台发挥带货效益，针对性选品与输出内容，聚集话题度，设计导购路径，内容深度种草，联动微信私域，高流量短期高效变现。

小红书展现的不仅仅是产品，更是一种生活方式，能引领潮流风尚的生活品味。通过小红书用户种草到拔草，引领“生活式消费”风尚，让酒旅看到未来更多的可能！

若大家希望进一步咨询小红书渠道合作或了解更多向蜜鸟的信息，请关注向蜜鸟科技官方公众号“向蜜鸟Honeybird”，或直接联系：

向蜜鸟科技品牌公关

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