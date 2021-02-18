北京2021年2月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月28日，中国认证认可协会常务副会长兼秘书长黄继先一行调研走访BSI北京总部办公室，双方就进一步加强认证检测人员能力培训、标准制定转化以及新领域业务的等方面深化合作交换了意见。

BSI亚太区首席运营官兼大中华区董事总经理林劲先生对协会一行到访表示欢迎，他介绍了2020年BSI的运营情况，包括在新冠疫情期间，BSI根据多年的研究经验，及时应用了沉浸式远程审核技术，并且BSI作为欧盟公告机构，提供了个人防护用品CE认证的快速通道服务。

BSI作为英国国家标准指定机构以及ISO创始成员，不但在企业数字化转型、隐私保护、冷链管理等领域做出成绩，在智慧城市、数字建造等领域的标准建立和实施也始终处于全球领先地位。BSI期望与协会在标准制修订和市场化培训方面能有更多的合作，将更多的新标准快速引入国内，助力行业高质量发展。

黄继先秘书长充分肯定了BSI在疫情期间为助力中国防疫物资企业出口方面做出的努力以及在远程审核方面做出的实践和推广，体现了BSI的使命和担当。他回顾了协会与BSI良好的合作关系，并介绍了协会进入新时期的新发展理念和发展方向，希望双方优势互补，多方位开展深度合作，实现政治效益、社会收益和经济效益，共同为行业质量提升贡献各自的智慧。

协会副秘书长周琦从引进并共同开发培训课程、推进国际标准转化国家标准、推动中国标准走向国际以及普及认证认可检验检测科普知识和开展相关技术体系研究等方面提出了双方开展深度合作方向。

双方参加调研人员就各自关心业务领域进行了充分交流并达成共识，并就近期可以开展的合作事项进行了对接。中国认证认可协会办公室、行业发展与会员服务部、技术标准部和人员能力评价中心一同参加调研。

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BSI中国接待中国认证认可协会常务副会长兼秘书长黄继先调研 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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