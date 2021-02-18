旗下澳门悦榕庄及澳门丽思卡尔顿酒店再度荣膺三项五星嘉许

中国澳门2021年2月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，享誉盛名的《福布斯旅游指南》(Forbes Travel Guide)公布了其2021年度星级名单。「澳門銀河 」豪华综合度假城表现卓越，连续第二年收揽42星，成为坐拥两家三項五星评级酒店和三家四星评级酒店的综合休闲度假胜地。其旗下澳门悦榕庄已连续七年荣膺酒店、餐厅及水疗中心三项类别的五星评级，澳门丽思卡尔顿酒店则连续两年获得同等殊荣。「銀河酒店 」，澳门大仓酒店以及澳门JW万豪酒店亦于酒店类别再获四星嘉许。同时，「山里」日本料理餐厅亦再度荣登推荐餐厅榜单。

作为表彰专注于客户服务的酒店、餐厅和水疗中心的独立全球评级系统，《福布斯旅游指南》星级评级名单自1958年推出便是酒店业界的黄金标准。如今，这个星级评级系统为全球仅有评审豪华酒店、餐厅及水疗中心的评级制度。

「澳門銀河」旗下五大酒店蝉联42星 成绩斐然

三项五星蝉联七年 继续闪耀

自2015年起，澳门悦榕庄已连续七年被《福布斯旅游指南》颁授三项五星的荣誉。酒店及麾下的澳门悦榕SPA和贝隆餐厅均蝉联其奖项类别的五星评级，全方位体现了澳门悦榕庄作为澳门地区奢华酒店理想之选的定位。

澳门悦榕庄是繁华都市中的一处休憩之所，让宾客的身、心、灵焕然一新。作为城中首个高层式城市度假村，澳门悦榕庄每间套房皆配备尊贵无比的室内私人悦心池，而每幢别墅亦附设私人泳池和幽静花园。澳门悦榕庄共设256间客房，包括十幢偌大的别墅及极致尊尚的总统套房。屡获殊荣的澳门悦榕SPA提供各式各样的水疗服务及健康护理产品，秉承数代传统精髓，不断地追求创新手法，宾客可在此体验一场静谧之旅。

三项五星全面嘉许 梅开二度

去年首获三项五星评级的澳门丽思卡尔顿酒店也在今年再次得到全面嘉许。除了酒店蝉联五星评级以外，位于酒店51楼、全澳门最高的粤菜食府 — 丽轩和澳门丽思卡尔顿水疗中心也再次获颁五星殊荣。

澳门丽思卡尔顿酒店坐落于全球首屈一指的综合娱乐休闲度假胜地「澳门银河」，酒店全套房设计，共设230间套房，其中包括格调优雅的丽思卡尔顿天际别墅套房，可饱览天浪淘园和路凼金光大道的迷人景致。澳门丽思卡尔顿水疗中心以天然及有机的疗法与本地文化完美互相结合，每间理疗室均採用黑木、橡木和缟玛瑙等天然物料，营造舒适平静的气氛，指在于豪华雅致的理疗空间内打造高雅精緻的个人化水疗之旅。宾客亦可在多个休息区放鬆身心，或享用活力池、蒸汽室、冰水喷泉等设施。



澳门丽思卡尔顿酒店

蝉联四星 银河星光熠熠

今年，坐落于「澳門銀河」豪华综合度假城的「銀河酒店」、澳门大仓酒店以及澳门JW万豪酒店亦再次荣膺《福布斯旅游指南》酒店类别的四星评级。

「銀河酒店」：设有超过1,400间客房及豪华套房，秉承「傲视世界 情系亚洲」的服务理念，界定澳门热情好客的新标准。

澳门大仓酒店： 拥有429间客房及59间套房，以精緻典雅的日本和式风格打造现代舒适恬静的旅居环境，让客人难以忘怀。

澳门JW万豪酒店：作为亚洲最大的JW万豪酒店，澳门JW万豪酒店拥有超过1,000间高贵客房及套房，设计优雅，更可饱览天浪淘园及路凼金光大道的迷人景致，尽享醉人奢华体验。

「澳門銀河」以“傲视世界，情系亚洲”的理念打造综合度假无限体验

「澳門銀河」豪华综合度假城汇聚6家获奖无数的豪华酒店，包括澳门悦榕庄、「银河酒店」、澳门大仓酒店、澳门JW万豪酒店、澳门丽卡尔思顿酒店以及「百老汇酒店」。 6大酒店共提供近4,000间风格各异的豪华客房、奢华套房及别墅，以丰富多样的奢华之选及亚洲心的服务理念为宾客打造一站式的综合度假无限体验。

新春已至，好事来报。「澳門銀河」金牛贺岁客房重磅礼遇也正火热进行中。即日起至2月28日，星际酒店和「澳門銀河」内6大得奖酒店携手为宾客献上超 “牛”新春套票，免付订金，免费取消，即订即省多达澳门币一千元！用银联卡预订指定酒店*更送高达澳门币九百元额外奖赏。

*指定酒店为「澳門銀河」、「百老汇酒店」及星际酒店。

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「澳門銀河」豪华综合度假城蝉联《福布斯旅游指南》42星荣誉 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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