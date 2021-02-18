云顶新耀任命郭永先生为首席商务官

上海2021年2月18日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 云顶新耀（HKEX 1952.HK），一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足大中华区及亚洲其他市场尚未满足的医疗需求，今天宣布任命郭永先生为首席商务官。郭先生拥有超过二十二年在多家跨国制药企业担任多项领导职务的经历，负责相关的业务管理工作，具有丰富的管理经验。

云顶新耀首席执行官、医学博士薄科瑞表示：“郭先生具备强有力的跨文化领导力，他过往为多家跨国制药企业开展商业规划及执行的成功经验，特别适合云顶新耀这一重要的管理职位。在这一岗位，郭先生将担当重要角色，引领云顶新耀进入商业化的下一成长阶段，我们热烈欢迎郭先生在这一关键时刻加入我们。”

郭先生表示：“能在云顶新耀令人期待的成长期加入公司，我备受鼓舞。本年度公司预期将有多款产品进入后期临床试验及进入监管审批的里程碑阶段，我十分期待能够协助云顶新耀实现重要使命，将创新药品带给中国及亚洲其他地区的患者。”

在加入云顶新耀之前，郭先生曾于卫材公司担任多个领导职位，最后职位为负责LENVIMA 全球品牌的副总裁主导制定及执行产品全球上市策略，包括中国、日本及亚洲其他市场。在此之前，郭先生为卫材（中国）药业有限公司副总经理兼医药事业部负责人，管理多个主要业务部门，并担任卫材（苏州）贸易有限公司的董事长兼总经理。此外，郭先生还曾担任上海罗氏制药有限公司肿瘤第一事业部副总裁，并曾于多家知名全球制药公司担任其他商业及业务发展等主要职务，包括葛兰素史克股份有限公司、惠氏制药有限公司（现为辉瑞公司的一部分）、中美上海施贵宝制药有限公司及礼来亚洲公司等。郭先生获得了中国第四军医大学临床医学学士学位，以及中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。

有关云顶新耀

云顶新耀是一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足大中华区及亚洲其他市场尚未满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在国内外高质量临床开发、药政事务、化学制造与控制(CMC)、业务发展和运营方面拥有深厚的专长和丰富的经验。云顶新耀已打造了8款有潜力成为全球同类首创或者同类最佳的药物组合，其中大部分已经处于临床试验后期阶段。公司的治疗领域包括肿瘤、自体免疫性疾病、心肾疾病和感染性疾病。有关更多信息，请访问公司网站：www.everestmedicines.com

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