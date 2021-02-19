携程：本地游和周边游成为今年春节主要玩法 本地预订门票订单量增长超300%

根据携程的最新数据，在”就地过年“的新趋势下，本地游和周边游成为今年春节主要玩法。其中，”酒店度假“趋势明显。据统计，春节假期全国本地酒店订单量，对比2019年同期出现小幅增长。其中，以温泉、乐园、亲子、浪漫为主题的度假型酒店是用户心头好。上海、北京、三亚、广州、深圳、重庆、杭州、南京、珠海、苏州为春节酒店订单量前十城市。此外，受国际旅行回流影响，今年”酒店度假“品质升级趋势明显。春节期间高星酒店（4星、5星）订单占比约60%，高星酒店入住订单平均价格为2906元，1月入住订单平均价格为714元，增幅约为407%。数据还显示， 春节 期间“本地人游本地逛景区”特征明显，本地预订门票订单量增长超300%，租车平均使用天数增长至5天。根据统计，除酒店度假外，今年春节本地景区呈现出一派繁荣景象。根据携程门票的数据，截止2月17日，上海、北京、苏州、洛阳、深圳、长沙、广州、成都、西安、重庆的景区的预约人数最多，成为今年春节景区旅游的热点城市。从景区类型上来看，除了传统热门的自然风光和名胜古迹外，动植物园、主题乐园、海洋馆、展览展馆异军突起，亲子、家庭人群成为春节景区消费的主力人群之一。 © R…