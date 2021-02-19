防控、旅游“两手抓” 平乐古镇掀起春节旅游热潮

锣鼓喧天迎新年，舞狮舞龙闹新春。今年春节假期，邛崃市平乐古镇在统筹做好新冠肺炎疫情防控工作前提下，从整合旅游资源、融合旅游文化、激发旅游活力等多个方面入手，开展平乐中国年·欢迎“崃”过年春节系列活动，以丰富多彩的活动形式、祥和热闹的节日氛围，备受就地过年的游客的青睐，2021春节假期累计接待游客12万人次（含川西竹海景区），其中接待过夜游客1.2万人次，掀起平乐古镇春节旅游热潮。 为迎接牛年新春和众多就地过年的游客，平乐古镇精心扮靓“上新”，火红的灯笼、喜庆的春联……古朴端庄的古镇里洋溢着欢乐祥和的氛围，也让众多游客为之驻足、拍照、分享。天府川西竹海景区的“天然氧吧”、10万亩翠竹盛景的竹海仙境、邛州园的川西民俗遗风……平乐古镇以其跨越千年的如诗如画的美景，让万千游客心驰神往、如痴如醉。 同时，这个春节，平乐古镇还为游客准备了民俗巡演、汉风集市、春节晚会等精彩人文活动。世界第一长竹龙、牛儿灯、狮灯、花轿等民俗表演每天在阡陌纵横的平乐古街巡游表演，吸引众多游客拍照留影，让古镇里新春氛围更加浓厚。平沙落雁音乐广场上的汉风集市汇集了原创手工者、非遗匠人、汉服品牌、文创产品等，再现古镇商贾云集…