智慧广电走进千家万户 四川广电携手浪潮打造“高清四川”

北京2021年2月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 智慧融媒体时代下，超高清、大数据、云计算、5G、人工智能等技术正在颠覆和重塑原有的传媒生态格局，对于广电行业，技术的迭代是机遇也是挑战。四川广电是全国率先开启省级智慧广电改革的广电运营商，为建成“高清四川”国家广电优秀示范项目，四川广电首要动作是搭建满足业务发展需求的云计算平台。以浪潮四路服务器NF8260M5和双路服务器NF5280M5为核心的智慧广电云平台，基于强大的计算性能和存储容量，为平台业务提供了关键支撑，让四川广电云平台上的广播影视公共服务云、广电视听云、新媒体传播平台业务以及嵌入平台的智慧社区、地震预警等公共服务运行更加稳定、高效。

互联网的发展加速了媒体业态的迭代，也催生出更加丰富多元的媒体产品与服务，随着大数据、云计算、物联网、人工智能等技术手段的深入应用，进一步改变了广电行业既有的业务、产品和商业模式，使传统媒体服务商的传播渠道、传播载体以及传播内容等均面临新的挑战。但这又何尝不是新的机遇，新一代信息技术与广播影视领域的深度融合，推动广播影视全业务、全流程、全网络从数字化向智能化、智慧化创新转变，进而催生“智慧广电”。

1700万户接入，“高清四川”走进千家万户

四川省有线广播电视网络股份有限公司（简称四川广电）早在2016年就在全国率先开启省级广电行业专项改革方案 — “高清四川 智慧广电”，提出“以大数据、大平台、大项目和全面提升能力”为重点，全面形成新闻出版广播影视全业务全流程全网络全行业高清化、智慧化行业生态。

改革至今，四川智慧广电已走进千家万户。目前四川广电已有接入用户超1700万户，双向网络覆盖1350万户，成为全国最大的地方广电网络运营商之一。为进一步推进“高清四川 智慧广电”战略，提升平台综合服务能力，四川广电正致力于加速数字化转型升级，以网络IP化，平台融合化，管理信息化为基础，将自身打造成集大视频服务、网络运营服务、居家生活服务为一体的综合服务运营商。

智慧广电 平台先行

随着四川广电业务迅速发展，高清直播节目数量不断增加，互动用户和广电宽带用户已达数百万，省、市、县数字化率飞速提升。然而，支撑业务信息系统建设多为烟囱式部署，IT设备数量多，资源利用率低，运维压力大，设备计算存储资源不足，难以支撑业务的发展速度，阻碍了新业务上线的速度。

从技术架构上来看，“智慧广电”包含“云、网、端、管”四个方面，其中云平台主要负责汇聚、存储、分析、挖掘智慧广电的海量数据，并提供各种服务所需的软硬件资源，是智慧广电具体业务承载和控制的核心。

对于智慧广电的发展来说，合理的选择与策划节目内容直接影响广电的运营质量。四川广电充分认识到，想要建成智慧广电，首要问题是搭建满足业务发展需求的云平台，通过搭建云计算平台，结合网络媒体的信息资源，构建完善的信息数据库，并利用大数据技术和人工智能技术，实现数据信息的全面整合，能够为节目类型选择和策划提供更好的支持，保障电视内容的精准性。此外，融合大数据技术的智慧广电平台还能够跟踪用户的电视习惯，结合用户的收视倾向信息进行分析，从而了解每个用户端心理，更加精准的提供服务。

海量业务 高效、稳定支撑

广电行业作为一个高技术门槛的行业，对平台的性能、稳定性等一直都有着较高的要求。

四川广电云平台整合了广播影视公共服务云、广电视听云和新媒体传播平台等多类型多级别云平台，需要支持海量图片的自动分类识别、图片搜索、视频转码、实时渲染、直播等生产调度业务，而且随着视频的清晰度、传输的时效性要求不断提升，对云平台强大的实时计算能力是一大挑战。

此外，云平台每天产生PB级的数据，想要满足未来5年的业务发展需求，不仅需要更强的算力，还必须具备海量存储空间及快速扩容的能力，对基础支撑的服务器要求自然更加严苛。

浪潮为四川广电提供了以四路服务器NF8260M5和双路服务器NF5280M5为核心的解决方案，NF8260M5具备目前业内最大的内存扩展性，并具有关键服务器的稳定、可靠性，四路服务器，可为四川智慧广电的云平台提供计算能力更强、密度更高的解决方案。NF5280M5支持全闪和M.2，实现超高的存储吞吐量，将I/O延时从秒、毫秒级直接降低至微秒级，为视频内容制作提供流畅、稳定的IO，同时浪潮NF5280M5兼具海量存储空间，为媒体融合云平台每日PB级数据存储管理提供高效可靠支撑，满足日益增长的数据存储需求。

依云而生 智慧蝶变

2020年，“四川省智慧广电实验区建设”被国家广电总局评为“智慧广电案例组织管理类”优秀案例。作为智慧广电的核心，云平台上线以来，承担了四川广电90%的业务应用，物理服务器数量大大减少，然而资源利用率却明显提高，新业务系统上线时间缩短60%，运维成本降低30%。随着浪潮服务器的入驻，平台计算力更加强劲，运行更加稳定高效。

未来，基于智慧广电云平台，四川广电将加速转型升级，围绕人民群众的衣、食、住、行、医、游、娱、财、教、购等展开多种民生服务功能开发，发展智慧广电生态。

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