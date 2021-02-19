微美全息宣布中标中国移动和媒体云平台二期全息远程互动

北京2021年2月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 微美全息软件有限公司（纳斯达克：WIMI）（以下简称为“微美全息”或“公司”），一家中国领先的全息AR应用技术提供商，今天宣布中标中国移动和媒体云平台二期全息远程互动。

中国移动和媒体云平台二期全息远程互动于2021年02月01日10时00分开标，面向全息领域及通讯领域企业全国范围招标，并按照国家招投标有关法律法规及招标文件载明的评标方法完成评标工作。2021年2月10日中国移动官网中标结果公示，微美全息最终超越其他全息领域和通讯领域竞争对手获得中标。

中国移动是中国最大的移动通信运营商，拥有数亿移动通信用户，是中国最领先的5G移动通信基础运营商。截止2020年12月，中国移动5G套餐客户数累计1.65亿户，中国移动4G客户数累计7.75亿户。中国移动拥有良好的通信基础设施，具备完善的5G高带宽移动通信网络，在全息远程互动通信领域具备广阔的发展前景。随着中国通信运营商的5G投资逐年递增，此次进入中国移动的采购范围标志着微美全息市场竞争力的大幅提升，同时也意味着微美全息在中国5G运营商领域实现新跨越和战略性的突破。

本次中标见证了微美全息的技术实力。作为5G通讯全息应用的专业公司，微美全息始终致力于5G核心领域的自主研发及投入。将5G、AR/VR、全息通讯等技术充分融入，将继续强化与中国移动等通讯运营商等行业伙伴的紧密合作，积极推动5G全息通讯业务应用和实践，助力中国全息通讯应用在垂直行业的数字化转型。

关于微美全息

微美全息成立于2015年，纳斯达克股票代码：WIMI。微美全息专注于全息云服务，主要聚集在车载AR全息HUD、全息脉冲激光、头戴光场全息设备、全息半导体、全息云软件、全息汽车导航等专业领域，覆盖从全息车载AR应用、车载全息激光应用、全息视觉半导体技术、全息软件开发、全息AR广告技术、全息AR娱乐技术、全息ARSDK支付、汽车全息通讯等全息AR技术的多个环节，是一家全息云综合技术方案提供商。如欲了解更多信息，请登陆http://ir.wimiar.com。

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