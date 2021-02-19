北京2021年2月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月8日，自贸试验区济南片区“链上自贸”改革创新合作备忘录签约暨“链上自贸实验室”揭牌仪式在济南浪潮科技园举行。济南海关副关长姜铭和市政府副秘书长、自贸试验区济南片区管委会常务副主任刘艳秋为“链上自贸实验室”揭牌，泉城海关、自贸试验区济南片区管委会、济南综保区管委会、浪潮签署了《支持自贸试验区“链上自贸”改革创新合作备忘录》，共同推进“链上自贸”模式的创新发展。浪潮云副总裁张晖出席活动并致辞。

2020年11月，由济南海关、济南综保区管委会、济南片区管委会与浪潮联合打造的“链上自贸”保税展示展销平台系统正式启用。“链上自贸”以“构建数字全球柔性供应链、促进国内国际市场双循环”为创新主旨，是国内首创的基于浪潮QID平台的“一物一码”新模式首次应用在自贸区以及自贸展示交易环节。“链上自贸”创新模式探索出了打通国内国际市场双循环关键节点，探索贸易转型升级的“济南路径”，海关总署已正式备案将向全国复制推广。

此次“链上自贸实验室”的揭牌，标志着“链上自贸”在响应构建“双循环”、“服务贸易便利化”等国家战略需要，参与国家创新体系建设的进程中迈出关键一步。实验室将通过科研攻关，提升“一物一码”核心技术，加大5G饱和投入，推动跨境电商和产业链供应链融合发展，探索实现监管形态由“物理围网”向“电子围网”延伸，在进口端，探索对跨境电商商品、保税艺术品、智能制造产业零部件商品赋码上链，通过链上自贸数字化贸易平台，将综保区政策在更多点位拓展到自贸试验区，自贸试验区政策拓展到国家级高新区、经济开发区并逐步扩大各个区县和省会经济圈，实现由“买全球、卖全球”到“买全真、卖全真”，助力建设国际消费中心城市。在出口端，着力推动规制、规则互认，探索对机械制造、电子信息等进口零部件赋码后装配再出口，以供应链促进产业链重构，打造保税加工制造新模式，为构建双循环发展新格局和打造对外开放新高地，贡献济南实践经验和制度创新成果。

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“链上自贸实验室”在济揭牌成立 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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