东京2021年2月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美国商业杂志《财富》发布2021年“全球最受赞赏公司”榜单，日本通运株式会社在物流行业中排名第五，成为唯一入选该行业榜的日本公司。

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《财富》杂志是国际权威的商业杂志，其公布的“财富500强”和“财富世界500强”受全球关注，全球读者包括众多企业高管和其他商业人士。

该杂志自1997年以来，每年公布“世界最受赞赏公司”榜单，由调查公司高管、证券分析师和其他专业人士评选，评估企业在质量管理、产品/服务质量、创新、长期投资价值、财务健全、人力资源管理、社会责任、公司资产利用以及国际竞争力9个领域的表现，根据得分对位列前茅的公司进行排名。

今年评估包括了30个国家内符合标准的670家公司，其中有15家日本公司入榜11个类别。

日本通运集团仍然致力于满足全球股东的期望，并努力实现持续的业务增长，以实现其长期愿景，“成为一家在全球市场具有强大影响力的物流公司”，正如日本通运集团2023年业务计划“动态增长”所述。

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日本通运入榜美国商业杂志《财富》“全球最受赞赏公司” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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