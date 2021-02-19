阿联酋迪拜2021年2月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 美东时间2月15号，彩色星球科技（纳斯达克代码：CSCW 以下简称：彩色星球或CSCW）发布消息，公司与Safa Capital Limited公司签署上市保荐人委託协议，正式启动在迪拜纳斯达克二次上市。预计在未来上市完成后，彩色星球或将成为全球首个美国、迪拜双上市的娱乐科技公司。



彩色星球科技与迪拜合作伙伴



彩色星球科技与迪拜合作伙伴达成深度战略合作

NASDAQ Dubai 是中东地区最重要的股票交易市场之一。中东地区为全球能源中心，长期承载大宗国际贸易，有极高量的资金聚集。迪拜作为该地区最自由和开放的商业中心之一，其股市的重要性不可替代。



彩色星球科技与迪拜合作伙伴

彩色星球CEO 鲁宗岳先生表示：“CSCW已在此前布局整个阿拉伯线下文化娱乐以及线上业务板块。随著中东的业务发展不断壮大，包括线下业务，在当地都是有着很强的需求市场，如之前提到过的LiveHouse，每年均可为公司带来可观业务收入。CSCW上市 NASDAQ Dubai也完全是在发展当地业务下催生的。在迪拜纳斯达克上市后，基于市场对CSCW的优质认可，可使当地机构的资金投入到CSCW的业务和项目发展中来，成为支持我们区域业务发展的合作伙伴。一方面使当地机构愿意贷款/投资给CSCW，解决其本身的投资过于集中于能源业的结构性风险，另一方面CSCW以低成本的资金用于发展业务。”

虽然都是资本市场上市，公司在Nasdaq Dubai上市和美国Nasdaq上市的着眼点不同。美国Nasadq上市是资本运作，立足于公司全局综合考量，而Nasdaq Dubai则更趋于对区域内业务支持和发展，充分利用当地资本，发展当地市场的业务。如此，所有股东都享受了利益最大化及保护。阿拉伯拥有着4.2亿的人口市场，彩色星球凭借此前已经完成的市场布局，完成在当地的上市，成功后会有大量的资金储备去开发当地的业务。Nasdaq Dubai上市正是CSCW调动公司内部各板块之间的优势互补，充分利用地域利好，彰显CSCW多层次，多板块，跨地域的公司结构特性，相信此中价值将在不久释放出来。一旦上市成功后，彩色星球也将是首个美国和迪拜双上市公司。



彩色星球科技迪拜分公司

全面开发阿拉伯4.2亿人口娱乐市场，彩星科技启动迪拜二次上市 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com