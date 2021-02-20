广州金控与花都区人民政府签订战略合作协议

广州2021年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月19日，广州金融控股集团有限公司（下称广州金控）与花都区人民政府签订战略合作协议。花都区委书记黄伟林，区委副书记、区长邢翔，广州金控党委书记、董事长聂林坤，广州金控总经理梁宇召开座谈会并参加签约仪式。

黄伟林对本次签约表示祝贺，并对双方的深化合作充满信心。他指出，2015年底，广州金控与花都区政府共同出资组建广东省绿色金融投资控股集团有限公司（下称绿色金控）；近年来，绿色金控对花都区经济发展，特别是绿色金融改革创新作出了积极的贡献。此次深化合作是贯彻落实党中央关于“碳达峰”“碳中和”目标任务的重要体现，希望广州金控进一步在金融服务、权益投资、产业导入、绿色项目等方面创新举措，以更大力度支持花都区建设国际空铁枢纽、打造城市更新和人工智能与数字经济“双引擎”，特别是支持科技创新型企业发展，创新金融产品和服务，助力城市建设出新出彩。花都区将进一步为广州金控提供良好的政策环境和高效的政务服务，实现互利共赢。

聂林坤对花都区全力支持广州金控发展表示感谢，他指出，花都区抢抓机遇建设国家级绿色金融改革创新试验区，在各试验区综合考评中多次排名第一。广州金控将进一步发挥自身优势，提高服务水平、服务能力、服务效率，建立挂点联系机制，全力服务花都区产业转型升级、城市更新、人工智能与数字经济发展等重大项目和平台建设，助力花都区的高质量发展。

花都区副区长郑重民与广州金控总经理助理、绿色金控董事长吴立扬分别代表双方签订战略合作协议。

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