均胜安全创新技术助力通用汽车超级巡航系统

浙江宁波2021年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 均胜电子旗下均胜汽车安全系统（Joyson Safety Systems，简称均胜安全）近日宣布，公司将为通用汽车超级巡航系统（Super Cruise）提供多项创新技术，包括驾驶员注意力保持系统。



均胜安全驾驶员注意力保持系统

驾驶员注意力保持系统用以判断驾驶员的专注度。在一家澳大利亚前沿视觉技术公司（Seeing Machines Limited）的支持下，均胜安全为通用汽车提供了先进的驾驶员注意力保持系统，该机器视觉系统用以监测驾驶员的头部姿势、眼部动态，并准确判断在超级巡航状态下驾驶人员的注意力。

和驾驶员注意力保持系统一起运作的还有均胜安全提供的方向盘，该方向盘系统集成了多区域手握感应系统和灯带技术，能够在摄像头检测到驾驶员注意力未集中时，通过视觉信号发出警示。均胜安全的灯带技术也同时为驾驶员提供Super Cruise状态提醒。



均胜安全多区域手握感应方向盘

均胜汽车安全系统总裁兼首席执行官吉多·杜瑞尔（Guido Durrer）先生表示：“我们很荣幸能够与通用汽车在Super Cruise上展开合作，我们团队的使命就是为驾驶员提供可能拯救生命的技术。我们重视与Seeing Machines公司的长期合作，其面部追踪软件的出色表现，助力驾驶员注意力保持系统形成一个稳健而有效的安全创新。”

根据通用汽车2020年度财报披露，该公司计划于2023年在22个车型上搭载Super Cruise。美国非营利性机构《消费者报告》近期一项最新研究显示，在对17个系统最新评级中，通用旗下凯迪拉克的超级智能驾驶系统位居首位，均胜安全提供的上一代DMS产品也曾获《美国汽车新闻》PACE奖。



通用汽车2020年度财报发布图片

均胜汽车安全系统是全球移动出行安全领域的领导者，为汽车和非汽车市场提供关键性安全部件、系统和技术，其总部位于美国密歇根州奥本山，全球运营遍及25个国家，拥有4万多名员工，设有70余个研发或生产基地，为宁波均胜电子股份有限公司（SH600699，“均胜电子”）的子公司。

均胜安全拥有超过4000项汽车安全技术专利，向各个年龄层的驾乘者提供行车保护。通过气囊、安全带、方向盘和集成主被动安全系统这些产品，均胜安全为驾乘者提供多方位的安全保护，全球市占率达30%。均胜安全拥有完善的生产运营和质量管理体系，在美洲、欧洲、中东及非洲、亚太地区和中国均建有数字化工厂。

从安全气囊模块和碰撞传感器，到集成式张力传感器和充气式安全带，均胜安全始终在最新的碰撞保护技术和事故预防竞争中保持世界领先地位。目前，公司正专注于汽车安全科技的前沿领域，推出多款新型安全科技产品。其中，DMS、乘员监测系统、电子安全带和智能方向盘等均是集成式安全产品，在能提高车辆碰撞保护系数同时，还起到主动预警和事故预防功能，助力未来自动驾驶。

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