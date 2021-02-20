上海2021年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月，上海晨光公益基金会正式发布2020年度工作报告，向一直以来支持基金会成长发展的捐赠者、合作伙伴、志愿者等表示感谢，并公布2020年度整体工作成绩。

晨光彩虹公益致力与政府、社区及非政府组织携手，开展慈善公益事业，促进社会融合及发展，2020年更是取得了不菲的成绩：共计捐出600余万元文具及善款，彩虹创意教室增至30间，其中涵盖了金种子计划、马云乡村教师计划、壹基金温暖包计划、晨星的孩子、春蕾计划、晨光心、晨光林等公益项目。

助力脱贫攻坚 振兴乡村教育

2020年是脱贫攻坚收官之年，中国的扶贫经验获得了世界的瞩目。晨光彩虹公益在脱贫攻坚路上也没有缺席，持续关注乡村教育以及乡村振兴。2015年9月开始，彩虹公益设立金种子计划，至今走过14个省份32个贫困县，发出10万个金种子文具大礼包，价值超过2500万；今年更是走过贵州、广东、甘肃、福建、新疆等十余个地区，送出近万份金种子礼包。

扶贫先扶智，教育是连结乡村与都市的桥梁。这几年，晨光彩虹公益共发出超250万元助教奖学，深入三区三州等国家贫困县，并在全国发展出11个分社，高效协助地方政府以及社会组织开展公益活动。此外，2020年上海晨光公益基金会与上海市儿童基金会达成合作，积极参与春蕾计划，为我国女童教育贡献一份力。

关注创意创新 做有温度的好文具

创意创新是素养教育的基础。晨光文具在文创方面有丰富的资源与经验，不断建立完善“晨光彩虹创意教室”，透过艺术教育开发学生天赋；同时运用企业优势将自闭症孩子创意画作开发成产品，让更多的人看见这份温暖。

晨光彩虹公益迄今已建立30间彩虹创意教室，在2020年持续投入30万元现金用于支持自闭症孩子的创意艺术培训及绘画大赛，并开发出多款公益产品。其中，晨光公益产品“晨星的孩子”在上海进口博览会、国际手造博览会、西安美术行业峰会、法兰克福文具展以及人民日报社环球趋势大会等重大场合先后展出，将这份公益温暖及晨光品牌温度传递给更多人。

多方合作共赢 携手聚力前行

公益从来都不是一个人的事。近年来，晨光彩虹公益与众多志同道合的伙伴们携手聚力前行，并深度参与我国乡村教育议题，最大化运用自身优势，发挥集合影响力。

晨光彩虹公益连续三年携手马云公益基金会，2020年向100位乡村教师与20位乡村校长提供了价值165万元的文具。2019年，晨光彩虹公益与壹基金达成合作，为孩子们提供生活学习物资，穿暖吃饱的同时也能够尽情挥洒创意。此外，晨光彩虹公益还与抖音公益、香港包达三基金会、来伊份公益基金会等达成合作，未来将集结更多社会力量，助力慈善公益事业。

2020年是不平凡的一年，疫情来势汹汹，但不会停止晨光坚持公益的脚步。凭藉晨光彩虹公益的不懈努力，晨光文具今年荣获金蜜蜂成长型企业奖、慈善品牌项目奖、责任品牌奖等众多荣誉称号，其中晨光首次获“金蜜蜂成长型企业”奖，同时也是文具行业中唯一获此殊荣的企业。

责任承载未来。2021年，晨光文具将继续怀着对公益事业的热忱，不断坚持并寻求创新，并积极推动行业可持续发展，在公益的道路上一路前行。

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上海晨光公益基金会2020年度工作报告正式发布 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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