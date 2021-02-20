第12届中国高端家电趋势发布盛典 A.O.史密斯总裁邱步获选“高端家电推动者”

南京2021年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 随着疫情逐渐平息，在这个咋暖还寒的季节，国内家电行业似乎嗅到了“春天”的味道。随着一系列年度表彰尘埃落定，行业里新的标杆企业也逐渐浮出水面。家电巨头A.O.史密斯再次成为一年来行业的领跑者，凭借着卓越的技术实力和百年积淀的创新力赢得了市场与消费者的一致认可。日前在京落幕的行业大奖——“第12届中国高端家电趋势发布暨红顶奖颁奖盛典”上，A.O.史密斯旗下的“1级静音”零冷水燃气热水器”、“橱下冷热即饮”净水机荣获“卓越创新精品”大奖，而A.O.史密斯美国集团高级副总裁兼中国公司总裁邱步先生则荣获“中国高端家电推动者”的荣誉称号。

推动高端家电发展 邱步总裁实至名归

多年以来，作为A.O.史密斯科技创新的引领者，邱步先生始终以企业为基点，持续推进中国高端家电的不断升级。2013年，邱步主导打造的A.O.史密斯全球产研基地投入使用，让公司卓越的技术研发实力再度升级。2008至2018年间，A.O.史密斯燃气产品事业部在邱总的带领下，持续不断攻克行业难题，改进产品质量，全面提升了售前和售后的客户服务能力，销售额实现大幅度提升，促进行业高端产品的健康升级。

今年在面临疫情影响、消费增长放缓的大背景下，邱步先生带领中国团队积极进取，精准把握市场变化与消费趋势，全面布局实施数字化创新战略，打造“艾锦囊”、“艾经销”等数字化工具，实现A.O.史密斯公司业务的逆势增长，加速数字化向传统产业的渗透，促进全新的产业发展变革，成为家电行业创新发展的成功典范。

据奥维云网1-10月最新数据显示，A.O.史密斯持续领跑行业，旗下核心品类销售额市场占有率稳居首位。在中高端家电市场，净水器市场占有率高达：33.7%、燃气热水器市场占有率高达:28.8%、电热水器市场占有率高达：43.8%，是名副其实的中高端家电领跑者。

1级静音助力“零冷水” 一举攻克行业难题

哪里有行业难题，哪里就是A.O.史密斯创新的焦点。四年前，A.O.史密斯率先打造了零冷水燃气热水器，引发行业追随并快速形成产业趋势。但当下的普通零冷水燃气热水器，因用水前需提前预热巡航，总无法避免因提前启动所带来的噪音困扰。面对这一看似无解的行业难点，A.O.史密斯工程师们历经两年多的持续研发和不断试错，成功推出了新一代零冷水燃气热水器，一举消除了零冷水巡航预热以及全功率段燃烧运行噪音大的使用痛点。

A.O.史密斯1级静音零冷水燃气热水器，通过创新专利消音系统和高密闭静音舱设计，将主动降噪与被动消音巧妙融为一体，使得热水器在加热、巡航的过程中，都能达到1级静音效果，这也意味着无论是巡航预热运行，还是秋、冬季节，该产品都能满负荷运行，同时，用户都再无噪音烦扰。

此外，该产品配置单管专利巡航技术，让用户无论是新装修还是老房改造，都无需重新开凿墙壁铺设回水管，可以连接现有水管，真正实现 “龙头一开、热水即来”。而内置动力强劲的专业水泵，即使是大平层、复式、别墅等大户型用户，也能实现远程水路循环，让热水全屋覆盖使用。

一键即饮提升“水净化”

为中国用户不断创造全新品质生活，是A.O.史密斯始终坚持的理念。在净水机产品领域，A.O.史密斯化繁为简，潜心打造出橱下冷热即饮净水机，集净化、加热于一体，让消费者畅享净水热饮的健康生活。

A.O.史密斯橱下冷热即饮净水机，在净化系统中内置智能加热系统，同时满足冷、热净水需求。专利高端温控龙头，特有“98℃、90℃、80℃”三种不同温度净水，不管是泡茶、冲奶，还是冲咖啡，都可以随心切换选择。同时，热水流量高达1.8升/分钟，8.5秒便能接满一杯250毫升热水。让早起上班、家中聚会、煲汤煮饭时都可以随时冷热畅饮，摆脱漫长等待。同时直接出热水功能又为家中省去烧水壶、保温壶、凉水杯等设备，让厨房台面清爽整洁。

更值得一提的是，该产品采用专利反渗透滤芯，实现过滤精度约为1纳米，有效且稳定地过滤水中的病毒，重金属及抗生素等有害物质。与此同时，空胆补水模式，一次加热至沸腾，胆内热水用完后再补水，根本上解决了“千滚水”之忧。

百年品牌彰显底蕴 品质生活源自创新

百年历史积淀，持续以高端研发引领行业。146年来，A.O.史密斯始终秉承“通过研究，寻找一种更好的方式”品牌理念，凭借强大的研发实力与技术创新能力，不断推出行业领先的高科技家电精品。从电热水器、燃气热水器、净水机，到空气净化器、燃气采暖/热水两用炉、吸油烟机等，进入中国22年的A.O.史密斯，以持续不断的创新产品引领热水、净水、采暖、烟灶等领域。

“第12届中国高端家电趋势发布暨红顶奖颁奖盛典”，A.O.史密斯再次闪耀全场，揽获三项年度大奖，代表了全行业对企业创新实力和品牌底蕴的高度认可。未来，A.O.史密斯将继续深耕驱动行业发展的创新技术，为中国消费者打造更加卓越的品质生活。

第12届中国高端家电趋势发布盛典 A.O.史密斯总裁邱步获选“高端家电推动者” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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