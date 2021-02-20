解码《熊出没-狂野大陆》：近400个动物角色披上“动感毛发”

北京2021年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 大年初一，动画电影《熊出没·狂野大陆》正式在全国院线公映，上映后首周票房超4亿元，排片一路从首日5.7%逆袭到6.9%，上座率稳居前三。在竞争激烈的春节档，《熊出没》系列电影基于“文化与科技”的融合夺得一席之地，连续7年陪伴在观众身边，打造出了春节合家欢电影大IP。

不要光头只要“强”

刚刚过去的春节，很多年轻人都将“不脱发”作为新年愿望。这是因为现在社会工作生活节奏快，脱发已出现年轻化趋势。世界卫生组织数据显示，每6个中国人中就有1个有脱发症状，30岁前脱发的比例高达84%。拥有一头浓密的头发，成为不少80、90后追求的目标。

其实茂密头（毛）发不仅是人类健康标准，也成为衡量3D动画制作水平的硬性指标。方特动漫最新出品的《熊出没∙狂野大陆》动画电影，光头强终于完成“摆脱光头”的梦想，带上变身手环化作一只毛发旺盛的狮子，根根分明、随风摆动的毛发，让不少观众发出感叹：“《熊出没》不断地给观众们呈现银幕佳作，‘强哥’变身神技令人惊叹！”此次制作，浪潮存储助力方特动漫实现了为近400个动物角色披上“动感毛发”。

将人变成各种各样的动物，这在中国动画电影中还是头一回。正因为加入了大量变身动物角色，也对制作提出了更高要求。方特动漫透露：“我们使用了国际领先的Xgen毛发系统，这个系统会让动物的毛发呈现的更加细腻，比其他毛发系统更精准，同时为了让角色表演活灵活现，我们还自主研发了方特的仿真系统，这套仿真系统实现了自动化、模块化、智能化，让动画师在制作角色的时候更容易的调出优美的动作和夸张的表情，同时在制作效率上大大提升。”

其实不止光头强圆梦了，《熊出没∙狂野大陆》中共有380多个角色，从振翅翱翔的猫头鹰、翩翩起舞的火烈鸟群到老朋友熊大熊二，动物角色基本都带有毛发，对制作提出了更高要求。动物毛发单只最高超过上千万根，部分画面单帧渲染时间即达20个小时，如此精良的制作背后需要底层数据存储提供坚实支撑，让设计师去尽情释放，创作一个又一个更细腻、更动感、更充满想象力的角色。

一只动物毛发上千万根，科技感体现在细微之处

毛发制作成为观众评价动画电影制作水平的重要因素。肉眼难辨的毛发，引得迪士尼、方特动漫等全球领先动画制作公司纷纷“折腰”。2019年在《冰雪奇缘2》中，艾莎公主拥有一头令人印象深刻的浓密秀发，发丝约为40万根，达到普通人发量的2-4倍；在《狮子王》里，辛巴毛发质感传神，根根清楚可见，网友表示观影成为大型吸猫现场；如今方特动漫将毛发制作技术进一步升级，《熊出没∙狂野大陆》里动物角色的毛发不仅浓密还具有运动感，让人感叹动漫技术的进步。

樱桃好吃树难栽，动物角色的毛发制作向来是“重体力”工作，通常一根毛发就是一个文件，一个动物角色有上千万个小文件。在动漫创作过程中，每个小元素都由动画师独立设计、绘制，这些文件虽然小但数量巨大。方特动漫主创团队表示，“目前小文件数量七八千万，虽然还没有到亿，但已经快了”。到了特效合成环节，会把这些小文件进行统一调用，每秒并发的小文件需要达到数百万甚至上千万，这个时候对后台的存储性能要求是最高的。

制作一部具有科技感的动画电影，面临的挑战远远不止毛发一项，亿级特效粒子、恢宏的场景、超高清画质等等都需要数字化技术的护航。比如为了提升画面质量，方特动漫还在《熊出没∙狂野大陆》电影制作中采用了工业光魔开发的HDR标准的OpenEXR文件（扩展名为.exr），这种文件在动态范围上较tiff格式有巨大提升，但文件量也相差近10倍。方特动漫将渲染图片决定由传统的tiff格式改为exr格式，制作一部《熊出没》电影会产生超800万张这样的照片，对数据空间和存取速度的要求也远远超过之前，这就需要性能和容量都很强大的存储来满足动漫制作的高效运作。

千万级小文件并发 浪潮存储提供极致性能

罗马不是一天建成的，高水准的动画制作也是如此。3D动画电影给IT系统带来很大挑战，数据容量、数据性能要求逐年提升。方特和浪潮存储早在2012年开始合作，最初采用的是浪潮存储系统AS3000，2015年之后升级了分布式存储和高端闪存存储后，使得电影制作效率提高10倍以上，还提供了DPS备份一体机承载数据备份归档业务。

合作伊始，业务高速发展与IT系统如何匹配是面临的主要挑战。由于方特动漫业务发展太快了，可能今年做的方案明年就不行了。“不行”体现在哪里呢？据方特动漫介绍，随着动漫业务的发展，制作客户端先是几十个、上百个，后来到了数百，这些客户端需要共享后端存储系统，但是原有存储设备厂商要求购买新的设备来做升级，这需要大笔的IT追加投资。基于这点原因，方特动漫开始转向新的存储厂商，经过多轮考察最终选择了浪潮存储。

经过双方充分交流，方特动漫采纳了浪潮存储提出的业界“时髦”的存储方案：基于由高性能闪存存储和超大规模分布式存储组成的动画电影制作数据存储整合方案，提供弹性扩展空间的同时大幅提高小文件并发能力，提高动画电影制作效率。



浪潮存储

在动画创作阶段，浪潮存储基于“多合一”极简架构，可以随着业务量增长在线增加节点数量，提供高达EB级的全局共享存储空间，满足方特动漫上千位设计师同时创作需求，海纳前端源源不断产生的海量电影创作数据。

在堪称“性能大考”的特效合成阶段，浪潮存储基于iTurbo智能引擎，以智能感知、小文件聚合、SSD缓存加速等技术为核心，保障了整体的TB级聚合带宽和稳定低时延，实现千万级小文件并发处理，将电影创作效率提升10倍以上。浪潮存储在动漫制作领域的优异性能表现与持续技术创新密不可分，浪潮存储累计申请专利超5600个，牵头及参与制定的存储标准24项，在国际权威SPC-1性能测试中浪潮存储以752万、330万IOPS包揽了16控和8控存储的全球最高成绩。

浪潮存储资深架构师叶毓睿表示：“除了极致容量和性能的标配外，浪潮存储还为方特动漫‘开小灶’，基于场景化定制策略为方特动漫开发了大量个性化功能，拉进了存储与业务的距离。”举例来看，浪潮存储提供的业界首个企业级文件回收站可以降低了文件误操作、误删除导致的数据丢失风险；文件过滤可以将病毒文件拒之门外，避免数据受到侵害；文件历史版本管理功能可以让设计师快速访问和回滚之前的文件数据；ACL高级权限管理通过编辑和执行权限的分权管理进一步提升了数据管理的灵活性。

新平台上线后，方特动漫的数据处理能力提升了10倍以上，峰值时可并发千万级小文件，保障电影制作和特效合成的流畅性，动画电影制作周期缩短为原来的1/3，大幅提升了3D动画制作效率。

七年长跑 浪潮存储与方特动漫深度合作

在领先的数字化技术的助力下，《熊出没·狂野大陆》上映首日票房破亿，成为2021年首部单日票房破亿的动画电影，收获了众多亲子家庭的好评，纷纷坦言“这是一次值得的等待”。

从熊1到熊7，春节档“熊强组合”在持续给观众带去欢笑的同时，方特动漫也在一直积极推动文化与科技的融合。浪潮存储产品线副总经理周川表示：“在长达七年的合作长跑里，浪潮存储基于‘云存智用运筹新数据’的品牌理念，在为方特动漫提供领先数据存储解决方案的同时，也在媒资领域收获了经验和成长。”未来浪潮存储希望携手更多影视媒资用户，以科技之力助力电影产业发展。

解码《熊出没-狂野大陆》：近400个动物角色披上“动感毛发” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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