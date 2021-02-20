北京2021年2月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 师董会（简称“SDH”或“公司”）（NASDAQ交易代码：SDH）作为一家中国线上线下融合、大咖-导师专家引领的知识智慧共享及企业互助服务平台，今天宣布其IPO承销商代表，汇财证券有限公司（ViewTrade Securities, Inc.），已经完全行使公司所授予的超额配售权，以每股4.00美元的公开发行价追加认购了1,008,000 普通股的公司股票，在不扣除承销商折扣、佣金和发行费用的情况下，除此前宣布的2688万美元IPO募资所得外，再募集到403.2万美元。至此，公司此次IPO以每股4.00美元的公开发行价共发行7,728,000股普通股，在不扣除承销商折扣、佣金和发行费用的情况下一共筹集到约3091.2万美元。

ViewTrade Securities, Inc. 担任此次IPO的独家账簿管理人，National Securities Corporation担任此次IPO的联席承销商，美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，Ellenoff Grossman & Schole LLP担任公开募股簿记管理人律师。

有关公司注册上市的申请书（备案号333-233745和333-252879）已经提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并分别于2021年2月5日和2月9日宣布生效。这次发行是仅以招股说明书的形式发行的。招股书可以通过ViewTrade Securities索取。索取方式可以是电子邮件[email protected]或标准邮件，标准邮件邮寄地址为：7280 W. Palmetto Park Road, Suite 310, Boca Raton, Florida 33433。除此之外，招股说明书最终版也可在SEC网站www.sec.gov下载。

在投资之前，您应阅读最终的招股说明书和公司已经或将要提交给证券交易委员会的其他文件，以获得关于公司和此次发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

师董会宣布其IPO承销商完全行使超额配售权 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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