传携程已在港提交上市申请，携程：不予置评_凤凰网

u003cp>新京报讯（记者 王真真）2月20日，有报道称，携程已于春节前正式向港交所提交了二次上市的申请，并聘请了中金、高盛以及摩根大通三家投行作为其上市保荐团队。对此，携程向新京报记者表示，集团对此不予置评。u003c/p>u003cp>自2019年年底以来，携程计划赴港二次上市的传闻不断，其中外媒在2020年多次对携程赴港上市有所报道。2020年1月，彭博社援引知情人士称，港交所与携程等内地科技公司商讨过二次上市事宜；2020年7月，路透社援引消息人士称，携程在与潜在投资者就其从纳斯达克退市进行谈判。2021年1月，外媒又一次报道称携程计划赴港二次上市，募资最少10亿美元，中金、高盛、摩根大通为承销行。对此，携程皆未予以置评。u003c/p>u003cp>其实，除携程外，百度、bilibili、腾讯音乐娱乐、欢聚集团等中概股均有关于回港二次上市的传闻。据悉，根据港交所流程，计划上市的公司在通过聆讯前，无需在香港联交所网站公布具体的上市信息。u003c/p>u003cp>根据携程此前公布的最新财报，截至2020年9月30日的第三季度，携程营收为55亿元，同比下降48%…