日本女性上下班挤地铁，简直是“噩梦”，游客：都不敢来日本玩了_旅游

原创 日本女性上下班挤地铁，简直是“噩梦”，游客：都不敢来日本玩了 2021-02-21 01:30 来源: 我的小猴子 原标题：日本女性上下班挤地铁，简直是“噩梦”，游客：都不敢来日本玩了 旅游在每个人心中有着不同的意义，但追寻心灵的放松和真正的自由却是不变的，它可以让我们了解到世界上更多的景象，也可以让我们感受到自身的渺小，从而激发自己去拓展生命的宽度和广度。随着时代变迁和发展，旅游也成为了人们生活中必不可少的一种方式，在闲暇之余人们都会选择出国旅行，日本是中国人非常向往的旅游城市国家之一，因为它是我国的邻国，境内也有许多秀美的自然风光深深吸引着中国游客，比如说动漫文化，饮食文化，温泉文化等等，每年到日本旅游的中国游客已经超过了800万人，由此可见日本的旅游市场非常火爆。 我们都知道日本的首都是东京，东京是一个人口非常密集，也是最繁华的地方，这里有着东京迪士尼乐园，东京塔，银座，钱草寺等著名景点，东京非常著名的繁华商区之一就是新宿，这里有许多高楼大厦，还有这富有文艺色彩的黄金街等著名景点。随着日本动漫的兴起，很多人对新宿都充满了憧憬与向往，很多游客来到这里游玩时也会选择乘坐地铁，小…