秘密交表？千亿在线旅游巨头现二次上市传闻！更有3大投行保驾，股价底部近乎翻倍！最新回应来了…携程途牛东方航空

秘密交表？千亿在线旅游巨头现二次上市传闻！更有3大投行保驾，股价底部近乎翻倍！最新回应来了… 2021-02-21 12:36:19 来源: e公司 举报 2月20日晚间，有报道称，携程已于春节前正式向港交所提交了二次上市的申请，并聘请了中金、高盛以及摩根大通三家投行为其上市保荐团队。 不过，e公司记者并未在港交所官网中发现携程的申报文件，携程也并未在公开渠道宣布相关信息。按照港交所的流程，回港二次上市的公可秘密交表。也就是说，携程网在通过聆讯前，无需在香港联交所网站公布具体的上市信息。同日，有媒体向携程官方求证该消息真实性，对方回复“不予置评”。 疫情影响逐渐减弱 业内人士指出，2020年携程回港二次上市的计划被按下暂停键，大概率与疫情有关。作为高度依赖旅游业的平台，携程的业务在2020年遭受重创是毋庸置疑的，如果在这样的背景下还坚决回港上市，将直接影响公司的股票定价及后期走势。 携程在纳斯达克的股价走势就是很好的证明。2020年上半年，携程网股价从35美元附近一路下探至20美元左右才企稳，半年间累计跌幅超过20%。 疫情前，携程网2019年第四季度营业收入为83亿元人民币，而2…