我在庚子岁末摸了一下 G219 的尾巴（上）广西沿边公路骑行

我和道长计划一起去的湘西，顺便拍点素材做个短片练练手。后因道长放假时间的原因我还是放弃了同行，加上后来疫情的原因，我还是放弃了湘西的路线，转而要去把中越沿边公路走完。G219 和沿边公路什么时候并在了一块我是不知情的，只是在某个时间里看到有人在传新国道 219 的视频。至于要走中越沿边公路也并不是因为这个，而是去年国庆给自己挖的一个坑……这趟出行其实已经准备了两个多月，最后还是什么也没准备出来。一咬牙便匆匆上路，我和道长说：" 我等不了了，越等越烦，再不走的话，年三十都回不到家来。" 第一天 大田 – 民生村 计划大寒修好老家的厨房屋顶之后就出发，顶多 23 号就走了。可最后还是拖延到了 29 号。因为先前一直想着把一些设备做好了才出发，至于是什么设备就不说了。拖得自己都觉得烦躁的时候便决意要走。不想再等。28 号连夜收拾东西，29 号早晨八点启程。非节日的村子里静悄悄的。没有几个人。我就这样悄无声息地离开了。沿着熟悉的路下了防城，到竹山，一路狂奔 120 公里，抵达旧沿边公路的零起点的时候已经是下午三点，匆匆忙忙拍了张照片有继续出发。进入防城的路口那里因为没注意摔了两次，破烂的道路上…