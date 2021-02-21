代表委员好声音刘江敏代表：构建“科技+旅游”发展格局 推动文旅产业复苏

长城网讯（记者 李丽钧）“旅游业已成为我省推动经济社会发展、打赢脱贫攻坚战以及实施乡村振兴战略的有力抓手，是常态化疫情防控下经济社会复苏的强大驱动力。”河北省人大代表、康旅控股集团董事长刘江敏在这次河北省两会上非常关注全省文旅产业高质量发展的问题。 刘江敏说，“十三五”期间，我省高度重视旅游产业发展，以旅发大会为抓手，先后举办五届省级、多届市级旅发大会，省内各县区基础设施不断完善、公服设施建设持续推进、旅游厕所革命超额完成，城乡面貌显著提升、群众文化生活日益丰富。 康旅控股集团是河北省大型文旅产业集团，如何充分发挥企业在新发展格局中的市场主体作用，推动疫情冲击下文旅产业复苏与可持续发展？刘江敏委员建议：通过设立旅游产业引导基金、推出倾向文旅企业发展的政策性贷款等更加积极的、落地性的优惠政策，减轻旅游企业负担，引导旅游企业创新发展；采取发放消费券，鼓励包括景区、博物馆、旅行社、酒店民宿等在内的各行业商户参与“畅游成都旅游消费季”活动，引导市民扩大消费，激发市场活力。充分发挥政府专项资金引导撬动作用，大力发展“幸福经济”；构建“科技+旅游”的发展格局，探索文旅行业智慧化运营、智慧化管理、数…