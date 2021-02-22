七上双湖——新华社记者见证我国海拔最高县之变

山南市贡嘎县森布日村一户村民在自家门前合影（2020年7月29日摄）。新华社记者 张汝锋 摄 双湖，以湖为名。美得令人窒息，高得让人生畏，苦得叫人落泪。 这是无人机拍摄的双湖县城（2019年12月24日摄）。新华社记者 孙非 摄 平均海拔5000多米的西藏那曲市双湖县，是全国海拔最高县，被称为“人类生理极限试验场”：空气含氧量只有平原的40%，人均寿命58岁，每年8级以上大风天数200天以上…… 自2017年起，新华社记者先后7次前往双湖采访，见证了这个苦寒之地的4年之变。双湖人不断走向美好新生活的奋进历程，正是时代之变的生动注脚。 土路变油路 联入大电网 进双湖难。 2017年7月，随青藏高原综合科考队前往双湖，是记者第一次上双湖。 这是位于西藏那曲市双湖县羌塘国家级自然保护区核心的普若岗日冰川（1月15日摄）。新华社记者 旦增尼玛曲珠 摄 从拉萨到双湖约900公里，出317国道，距离双湖还有200多公里的土路，沿途大多在羌塘无人区，几无手机信号。 一条400多米的街道，两旁散落着一些低矮的房子，就是双湖县城的全貌。 夕阳下的普若岗日冰川一景（1月15日摄）。新华社记者 沈虹冰