香港2021年2月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 优克联集团（“优克联”，纳斯达克股票代码：UCL）创建了全球领先的移动数据流量共享市场，正加快其在北美市场的业务拓展和在北美建立合作关系。优克联继续加强同NewCore Wireless LLC (“NewCore Wireless”)，美国的一家为农村运营商提供服务，拥有领先技术的供应商的合作关系，并在全美各地区寻求新的合作机会。

优克联和NewCore Wireless于2020年10月开始合作，NewCore Wireless在美国进口、销售和分销优克联的移动宽带 (MBB) 设备。在新冠疫情期间，尽管公众出行受限，但此次合作关系的建立，证明了优克联产品和服务可被广泛应用，也展示了优克联正以颇具成本效益的方式拓展全球业务。优克联利用其自主研发的云卡技术，提升了NewCore Wireless用户在国内外移动数据连接体验。

随着越来越多的人在家中工作、学习、休闲娱乐，互联网已成为人们日常生活中必不可少的一部分。人们对可靠、优质网络连接的需求也随之增加，移动数据流量的重要性日益凸显。用户需要在本地和跨境旅行中使用稳定和优质的移动数据连接服务。

作为全球领先的移动数据流量共享市场，优克联的云卡技术可以让终端用户不受地域和运营商漫游协议的限制，自由灵活地使用不同运营商提供的移动数据连接服务。支持云卡技术的设备可以检测用户所处位置的网络覆盖情况，进而将相关信息传输到优克联PaaS和SaaS平台，平台随后会对相关数据和网络覆盖分析，即时调用优质资源，为用户提供稳定优质的移动网络连接服务。

优克联的合作伙伴还可以通过优克联的PaaS和SaaS平台管理SIM卡和数据流量使用，以优化其网络连接和提升效率。优克联为在美国的合作伙伴提供了多种合作模式，如为旅游业机构提供增值服务，向企业用户分销GlocalMe产品和服务、提供其他创新产品及服务等。

目前，优克联的数据连接服务已在全球范围内拓展至北美、欧洲、日本和中国等地。通过与不同国家和地区的本地合作伙伴的战略合作，优克联可以在其PaaS和SaaS生态圈中加快建立完善强大的本地渠道，并能够在全球范围内快速持续地拓展业务。

关于优克联集团

优克联是一家移动通信创新技术公司，致力于创建全球领先的移动数据流量共享市场，是电信业共享经济商业模式的先驱者。公司的产品和服务为移动数据用户、手机和智能硬件公司、移动虚拟网络运营商(MVNOs)和移动网络运营商(MNOs)力求提供最佳的全球移动数据连接服务。凭借其自主研发创新的云卡技术解决方案，该公司通过允许用户获取网络运营商在其平台上共享的移动数据流量服务，重新定义了移动数据连接体验，同时提供了可靠的高速的网络连接服务和具有竞争力的价格。

优克联与NewCore Wireless合作 加快业务拓展和加强美国本地分销网络 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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