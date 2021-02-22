开拓药业普克鲁胺治疗重症新冠患者临床试验完成588例受试者入组

苏州2021年2月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年2月22日，开拓药业有限公司（股票代码：9939.HK，以下简称：“开拓药业”）宣布，其在巴西进行的普克鲁胺治疗住院重症新冠患者的临床试验已完成588例受试者的入组工作。该临床试验的数据有望于2021年3月公布。

普克鲁胺治疗住院重症新冠患者的临床试验是一项多中心、随机、双盲、安慰剂平行对照研究，旨在探索普克鲁胺对于住院重症新冠患者的有效性。该临床试验招募294名男性和294名女性患者，并按照1:1的比例纳入到“普克鲁胺+标准治疗”的试验组以及“安慰剂+标准治疗”的对照组。普克鲁胺治疗组中，患者每日口服一次300mg普克鲁胺，持续14天。对照组中，患者每日服用一次300mg安慰剂，持续14天。临床试验的主要终点是第14天普克鲁胺治疗组相对于对照组的有效性（通过WHO 8分等级量表评估）。

开拓药业创始人、董事长兼首席执行官童友之博士表示：“特别感谢Andy Goren博士、Flávio Adsuara Cadegiani博士等所有参与研究的人员的辛苦付出，非常高效地仅用三周时间就完成了588名重症新冠患者的招募工作。与此同时，我们也获知经普克鲁胺同情用药治疗后的危重症（ICU）新冠患者的插管治疗和死亡人数都显著减少。我们期待普克鲁胺可以有效地用于治疗包括轻中症、重症（住院）和危重症（ICU）的新冠患者。”

关于开拓药业

开拓药业成立于2009年，专注发展潜在“best-in-class”和“first-in-class”创新药物的研发及产业化，致力成为创新疗法研究、开发及商业化的领军企业。公司由国家级人才领衔创立，经过多年的发展，以雄激素受体(AR)相关疾病为核心，研发多通道产品组合，产品覆盖全球高发病率癌症及其它未满足临床需求的疾病领域，包括新冠肺炎、前列腺癌、乳腺癌、肝癌、脱发和痤疮等。开拓药业前瞻性布局了包含小分子创新药、生物创新药及联合疗法的多元化产品管线，包括5款正在开展临床研究的产品雄激素受体(AR)拮抗剂、ALK-1单抗、mTOR激酶靶向抑制剂和Hedgehog抑制剂，以及正在进行临床前研究的PD-L1/TGF-β双靶点抗体、AR-Degrader和c-Myc抑制剂等。公司在全球拥有已获得及申请中的60多项专利，多个项目被列为国家十二五、十三五“重大新药创制”专项。2020年5月22日，开拓药业正式在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，股票代码：9939.HK。欢迎访问公司网站：www.kintor.com.cn

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