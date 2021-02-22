南京2021年2月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 疫情使国内家电市场遇到了前所未有的挑战。在市场遇冷的大背景之下，国内厂商纷纷利用自身优势、抱团取暖，而“创新”一词再度成为突围的“利器”。在其中，拥有百年积淀的家电巨头A.O.史密斯的表现尤为抢眼。不仅赢得了市场与口碑的双重肯定，而且还在“2020科技风云榜” 这样的科技年度盛会上广受瞩目，荣获“年度创新家电品牌”大奖，获得了行业的一致认可。

由新浪财经客户端、新浪科技联合主办的“科技风云榜”已举办了八届，本次是以“万物再生长”为主题，围绕科技、创新、智能制造及互联网行业，发掘亮眼技术成果进行评奖。负责评审的专家团队一致认为，A.O.史密斯长期坚持科技创新，不断攻克行业难题，是行业的成功典范，推动了中国家电行业创新发展，获评为“年度创新家电品牌”实至名归。

以攻克行业难题为己任 全屋集成系统打造舒适生活

A.O.史密斯深耕中国市场23年以来，始终坚持“用创新科技打造品质生活，用匠心精品引领消费趋势”，不断攻克行业难题，推动中国家电领域持续创新发展。据奥维云网权威数据显示，A.O.史密斯持续领跑行业，旗下核心品类销售额市场占有率稳居首位，生动诠释了作为中国高端家电市场领军品牌的价值力量。2020年在面临疫情影响、消费增长放缓的大背景下，A.O.史密斯精准把握市场变化与消费趋势，全面布局实施数字化创新战略，通过打造数字化工具“艾锦囊”、“艾经销”，实现公司业务的逆势增长，加速数字化向传统产业的渗透，促进全新的产业发展变革，成为家电行业创新发展的成功典范。

与此同时，A.O.史密斯创新发布了“AI-Link冷暖风水专业集成系统”，通过以人为中心的场景化智能自适应控制，创新引入热泵、燃气双擎混动，实现双能源智能匹配自动切换，通过AI-Link技术将中央空调、采暖、新风、中央热水做到了系统专业集成，实现舒适与节能的精妙结合，真正为中高端用户提供全屋集成系统智能解决方案，为行业带来革命性变革，为消费者实现真正高品质的舒适智能家居生活。

在热水器产品领域，A.O.史密斯创新推出了新一代 1 级静音零冷水燃气热水器，成功突破技术壁垒，通过创新专利消音系统和高密闭静音舱设计，将主动降噪与被动消音巧妙融为一体，一举消除了零冷水产品巡航预热及全功率段燃烧运行噪音大这一行业难题，真正实现1级静音无烦扰。而A.O.史密斯薄型速热金圭内胆电热水器，采用创新的“纤薄科技”，彻底颠覆电热水器圆筒式外型，同时拥有充沛大水量，带领行业开创薄型电热水器新时代。

在厨房电器方面，A.O.史密斯潜心打造的橱下冷热即饮净水机，集“净化、加热”于一体，在净化系统中创新内置智能加热系统，同时满足冷、热净水需求，为中国消费者打造全新的“冷、热净水一键即饮”的便捷饮水生活。而A.O.史密斯“挑战零逃逸”顶侧双吸油烟机，独特的顶、侧双吸结构，吸油烟效果更精准有效，同时自带“易清洁”功能，为中国家庭追求洁净的厨房环境提供了突破性的解决方案，赢得行业与消费者的高度认可。

研发实力催生技术创新 深耕本土驱动行业发展

146年来，A.O.史密斯始终秉承“通过研究，寻找一种更好的方式”品牌理念，凭借强大的研发实力与技术创新能力，不断推出行业领先的高科技家电精品。从电热水器、燃气热水器、净水机，到空气净化器、燃气采暖/热水两用炉、吸油烟机等，进入中国23年的A.O.史密斯，以持续不断的创新产品引领热水、净水、采暖、烟灶等领域。

百年历史积淀，持续研发创新引领行业。此次，A.O.史密斯荣膺“科技风云榜·年度创新家电品牌”嘉奖，再次代表了业内外对品牌及产品创新实力的认可。未来，A.O.史密斯将继续深耕创新研发，为中国消费者不断打造卓越品质生活，以创新科技驱动行业持续发展。

以实力引领行业突围 “年度创新家电品牌”花落A.O.史密斯 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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