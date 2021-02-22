勇夺“企业白金奖”、“最佳首席执行官”及“最佳投资者关系团队”三项大奖

香港2021年2月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国电信股份有限公司（“中国电信”或“公司”；香港交易所编号：00728；纽约证券交易所编号：CHA）欣然公布，公司在《The Asset》的“2020年ESG企业大奖”评选中，勇夺“杰出环境、社会及管治企业白金奖”。公司已连续12年荣获此奖项。同时，公司在此次评选中亦荣获以下大奖：

电信业最佳首席执行官 — 柯瑞文先生

最佳投资者关系团队

亚洲著名财经杂志《The Asset》所举办的“2020年ESG企业大奖”至今已第20届，为亚洲区内举办历史最悠久的环境、社会及管治奖项。“企业白金奖”表扬公司在财务表现、管理、企业管治、社会责任、环境保护和投资者关系等全部范畴的出色表现。中国电信是区内唯一一家连续12年获得“企业白金奖”的电信公司，显示中国电信在环境保护、社会责任、企业管治等方面的优秀表现达至区内领先水平，获得专业认可。

“最佳首席执行官”基于启发性领导、战略思考、团队及关系建立、有效沟通及变革管理等领导特质进行评选。“最佳投资者关系团队”嘉许投资者关系团队的贡献，包括日常的成就，成功解决难题以及在新领域采取的举措。

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中国电信荣获《The Asset》 ESG企业大奖三项殊荣 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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