强生连续19年获评《财富》“全球最受赞赏公司”

上海2021年2月22日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，强生公司荣登《财富》杂志 “2021全球最受赞赏公司”榜单，位列第15名。这也是强生连续第19年入围该榜单的50强，连续第8年位列制药行业第一。这一殊荣充分彰显了强生在创新引领，服务人类健康福祉方面的卓越领导力和广泛影响力。“全球最受赞赏公司”榜单由《财富》杂志与咨询公司光辉国际（Korn Ferry）合作制作，基于对全球各行业的高管、董事和分析师的权威调研，从投资价值、创新力、管理和产品质量、社会责任等九个维度，遴选综合美誉度最高的公司。

强生公司自1886年创立以来，始终以为病患和消费者提供创新产品、改善人类健康为己任。过去一年，强生秉持信条精神，一如既往地发挥科学专长与社会影响力，在全球范围内为应对新冠肺炎疫情和改善公共卫生、推动医疗健康行业创新突破、促进创新生态圈建设做出杰出贡献，获得广泛认可与赞誉。

积极应对重大公共卫生危机

强生长期致力于推动公共卫生领域的前沿研究且成效卓著，通过研发创新的疫苗产品和治疗方案，支持全球抗击耐多药肺结核、艾滋病、埃博拉、寨卡等传染病，并积极联合政府、行业等各界力量，共同守护人类健康。

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，强生始终站在应对这场全球性重大公共卫生危机的最前沿，携手全球合作伙伴共克疫情。强生积极投入新冠肺炎疫苗研发取得重要进展。今年1月，强生公布全球首个仅需一针的单剂量新冠肺炎候选疫苗3期试验结果，2月初向美国FDA紧急使用授权，向减轻全人类疾病负担和攻克新冠疫情大流行迈出了关键一步。强生并为持续提高生产能力，加速为全球提供安全、有效的疫苗而不懈努力。与此同时，强生基金会累计承诺捐赠3亿美元，响应全球一线医护工作者的生活防护、心理健康等方面需求，并支持医护人员的招募、教育培训和发展。强生发起“投入一线”的行动倡议，鼓励强生的员工、合作伙伴等发挥专长，积极投身支持一线医务工作者的行动。强生并着力支持强化公众的公共卫生意识和社区防疫工作，推出原创科普系列纪录片《疫苗之路》，深度解读疫苗研发工作并向公众答疑解惑，广受欢迎。在中国，强生第一时间启动抗疫援助，累计捐赠总价值超过3000万元人民币的紧缺医疗防护物资和产品，为一线医护人员和社区抗疫提供坚定支持。

创新赋能业务多元发展

在强生，创新始终是其基业长青的基石和推动力。强生高度重视创新研发投入，2020年，其全球创新研发投入超过121亿美元，占当年全球营收约15%，居行业前列。在中国，强生旗下的医疗器材、制药和消费品三大业务均设有研发部门，700多名科学家和研发人员致力于不断提升本土创新能力。

强生进入中国36年来，持续引进并加速创新产品和解决方案在中国的落地，2020年取得众多具有里程碑意义的成果。截至2020年底，强生已陆续向中国市场引进了62款创新药品，且已有52个产品进入国家医保目录；2020年6月，强生在苏州交付国内首个明镜超高清4K内窥镜影像系统，这也是强生首次将此类先进设备的生产技术引入到美国以外的市场；2021年1月，强生飞秒激光治疗机“Catalys白力士”获得国家药品监督管理局的注册审批，成为国内首个通过博鳌真实世界数据研究获批注册的大型医疗器械设备，将为更多国内白内障患者带来福音；强生与中国骨科机器人市场领导者天智航展开长期合作，目前已共同建立了3座机器人辅助脊柱手术临床技术应用中心，开发了机器人在4种重点脊柱术式中的应用优势和典型病例。此外，强生与海南博鳌乐城先行区合作，于2019年启动“强生博鳌创新链”，一年来，依托政府创新政策与强生中国创新战略的支持，“强生博鳌创新链”已发展为集医疗科研成果展示、技术推广、产品应用、学术交流和高精尖人才培训为一体的综合性创新平台，先行先试、共享共赢、成果丰硕。

合作共建开放式创新生态体系

除了持续加大内部研发创新的投入，强生还在全球范围内积极与各国政府及行业伙伴展开广泛合作，支持前沿生命科学创新方案的快速推进与落地。目前，强生在全球共设有四大创新中心、13家创新孵化器JLABS、负责风险投资的JJDC和业务发展等不同创新机构，以灵活的协作机制构建跨地域的创新生态网络。在中国，强生通过亚太创新中心、JLABS @ 上海、强生中国肺癌中心（LCI）等平台，与外部合作伙伴共同搭建开放式创新生态体系，加速颠覆性创新成果的市场化和全球效应。强生创新孵化器JLABS @ 上海2019年中启用以来，已为约50家初创企业提供全方位创新支持，成功孵化一家企业上市，约三分之一入驻企业顺利毕业，约五分之一入驻企业与强生签约合作。凭借在促进科研创新，推动创新合作领域的积极贡献，强生成为首家获得上海市政府认定的外资开放式创新平台，在强化全球资源配置、全力做强创新引擎上继续发挥行业领军作用。



强生全球最大、亚太首家创新孵化器JLABS @ 上海

在创新驱动发展的同时，强生在履行社会责任、促进可持续发展、关爱发展人才等方面做出不懈努力，取得积极成果。比如，强生消费品到2025年将100%使用环保包装。2020年，强生在5月和9月分别向全球员工提供一天“充电日”，鼓励员工疫情期间多陪伴关心家人。此外，强生员工还享有每年 2 天的志愿者带薪休假，参与社会公益活动。公司并提供了定制化培训、福利计划、寒暑假灵活办公制度，全球育婴假等一系列措施，为员工的身心健康和职业发展提供全方面支持。强生也因此荣获多个绿色发展、企业社会责任和雇主品牌奖项，受到行业高度认可。强生全球资深副总裁、中国区主席宋为群表示，“创新已经深深融入在强生公司的基因里。在中国，强生期待继续携手政府和行业伙伴，让更多医疗创新成果更好更快地惠及中国的老百姓，为中国医疗健康事业发展做出新的更大贡献。展望十四五发展新格局，随着健康中国战略全面推进，强生将在政府创新驱动高质量发展的战略指引下，致力于在国内打造产业的创新生态体系，引进全球领先的创新产品落地中国的同时，立足本土研发创新、本土高端智能制造和本土优秀人才团队的建设发展，全面助力提高百姓健康福祉，支持建设‘健康中国’！”

强生连续19年获评《财富》“全球最受赞赏公司” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com