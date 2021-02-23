酒店“办公”服务日、港、泰销售量佳

14:53 （张广文/ 采访报道）疫情促使人们行为模式转变，为满足客人在疫情期间对于安静与安全场地的需求，酒店集团纷纷推出“酒店办公服务”，该服务需求也因各地疫情状况而异，根据凯悦酒店数据，其酒店“办公”服务，在日、港、泰的销售状况最为良好。 凯悦酒店集团亚太区销售副总裁黄勤辉 凯悦酒店集团亚太区销售副总裁黄勤辉 表示，在家办公时，难免会受到同样在家工作或学习的家人们影响，越来越多人希望能到一个更安静的环境工作。同时，在疫情影响下，当人们需要换一个环境，或需要进行线下会面时，他们除了最重视健康之外，会倾向于选择更加舒适和安全的场所。基于此，凯悦酒店集团推出了“凯悦办公”服务，其包含12小时配备办公空间的标准客房、餐饮折扣以及酒店设施的使用。 目前亚太区已有超过36家酒店提供此服务，还将有更多酒店加入此计划。除了安全与安静的环境，部分酒店还可额外提供专为办公人士准备的健康餐饮，并在严格遵守当地疫情规范的情况下，开放游泳池和水疗等设施和服务，供宾客自由组合和选择。 他进一步指出，“凯悦办公”套餐得到了消费者的欢迎和关注。尤其是在日本和香港等国家地区，疫情对民众的日常生活还有一定影响，在家…