饭店“偷师”的鸡蛋豆腐，4个鸡蛋做一盘，比吃真的豆腐香多了 2021-02-23 13:28:13 0点赞 4收藏 0评论 冬日严寒，总有美食温暖人心，你知道一些暖胃又暖心的美食吗？1月26日-2月26日参与 #暖冬美食记# 征稿，发挥你的聪明才智，分享一些暖冬美食，就有机会赢得大额E卡！ >>查看活动详情 做菜的时候，有些是“一语惊醒梦中人”的关键步骤，你琢磨不出来，别人只需要点拨一句，这道菜就做成了。 如要炖出来奶白的 羊肉 汤，只要将肥羊炒一下，大火炖汤就奶白了，做麻婆豆腐勾芡3遍，自然就挂上料汁入味了，炸东西挂生熟糊炸，要多酥脆有多酥脆，这些小窍门你没学到，菜怎么做都不是那个味。 鸡蛋 豆腐，多年前就在饭店吃过，和油炸的豆腐泡样子一模一样，吃嘴里才会发现异样，带着淡淡的鸡蛋糕香味，很好吃，比真的豆腐香的多。 自己在家琢磨过很多次，尝试用鸡蛋加淀粉、豆腐加鸡蛋都没做成功过，也是懊恼了很长时间。直到家门口的饭店改成了开放式厨房，专门点了一份鸡蛋豆腐，站在旁边仔细地“偷师”，直到看到一杯豆浆才恍然大悟，会做了！回家一次成功，分享给大家。 【鸡蛋豆腐】 食材：鸡蛋4个，豆浆250毫升。…