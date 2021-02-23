春节期间，迪庆各景区、酒店“文明、和谐、安全”不打烊

春节期间，云南省迪庆州各旅游景区和酒店把做好疫情防控作为首要任务抓紧抓实，为游客营造一个安全和谐的旅游环境。松赞林寺景区要求入景区游客扫健康码、行程码并实名登记，来自高风险地区的游客需提供核酸检测阴性报告。加强员工个人防护，坚持每天对园区进行清洁消毒，尤其加强游览车的消毒。提前完善应急预案，设置了观察室，如发现员工或游客出现不明原因发热、咳嗽等症状及时送至观察室隔离，并同疾控中心联系。 迪庆州博物馆在春节前开展了疫情防控应急演练，明确了疫情防控的处置流程，进一步提高了馆内工作人员的防范意识，增强了他们的应急指挥和组织协调能力，为有序高效做好疫情防控应急处置工作积累了经验。春节期间，州博物馆要求入馆人员进行身份信息登记并扫码，做好疫情防控工作。 据了解，今年春节期间，全州各景区始终将常态化疫情防控作为工作重心，采取严格客流控制、严格人员管理、严防人员聚集等措施做好节日期间疫情防控工作。同时，加强游客流量管控，落实好扫码、测体温、勤洗手、车内室内戴口罩、常消毒等措施，主动做好突发事件、公共卫生事件的应急预案成立和应急处置工作，确保群众和游客安全过节。不少游客表示，迪庆各景区和酒店的防疫措施…