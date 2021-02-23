10部门发文，深化“互联网+旅游”，推动包括乡村旅游、民宿在内的旅游业高质量发展

近日，文化和旅游部、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、公安部、财政部、交通运输部、农业农村部、商务部、市场监管总局等部门联合印发《关于深化“互联网＋旅游”推动旅游业高质量发展的意见》。 《意见》提出，到2022年，“互联网＋旅游”发展机制更加健全，旅游景区互联网应用水平大幅提高。建成一批智慧旅游景区、度假区、村镇和城市。线上线下旅游产品和服务更加丰富，个性化、多样化水平显著提升。全国旅游接待总人数和旅游消费恢复至新冠肺炎疫情前水平，旅游市场大数据监管和服务能力进一步增强。到2025年，“互联网＋旅游”融合更加深化，以互联网为代表的信息技术成为旅游业发展的重要动力。国家4A级及以上旅游景区、省级及以上旅游度假区基本实现智慧化转型升级。依托网络平台的定制化旅游产品和服务更加普及。全国旅游接待总人数和旅游消费规模大幅提升，对境外游客的吸引力和影响力明显增强。 《意见》明确了八个方面的重点任务，其中有关乡村旅游和旅游民宿，有多处提及。 在加快建设智慧旅游景区方面，《意见》提出，要推进乡村旅游资源和产品数字化建设，打造一批全国智慧旅游示范村镇。 在加大线上旅游营销力度方面，《意见》明确，鼓…