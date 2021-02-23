上海2021年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，惠生工程（股份代号：2236.HK）与沙特国家石油公司（“Saudi Aramco”, “沙特阿美”）签署了位于沙特阿拉伯谢拜的露点控制装置的EPC总承包合同，该项目是惠生工程在中东市场获得的首个天然气处理类的油气上游EPC项目，同时也是惠生工程模块化解决方案在沙特的首次突破。

沙特阿美谢拜天然气处理厂地处沙特鲁卜哈利沙漠腹地，主要对产自谢拜区块的天然气进行处理。惠生工程将在原始天然气处理厂脱硫单元上游新建露点控制装置，脱除原料气中重烃，降低脱硫单元发泡，将重烃里的硫化物脱除，回收重烃，并提升下游装置的天然气处理能力。

本项目是惠生工程获得的首个沙特阿美EPC总承包项目。凭借在以往项目中所呈现的卓越的项目执行与管理能力、领先的模块化解决方案、及“客户为尊、和谐共赢”的服务态度，惠生工程再次获得国际一流业主的认可。

惠生工程自1997年成立以来，陆续交付了国内外大中型工程项目200多项，横跨石油化工、碳一化工、炼油、天然气、公用工程、精细化工等多个领域，已经成为中国领先的能源工程EPC服务和技术整合解决方案提供商；同时，惠生工程与众多国际工程公司建立了良好的合作关系，共同完成多个海外大型项目，业绩遍及东南亚、中东、美洲、非洲、欧洲等20余个国家和地区。

关于惠生工程

惠生工程（香港联交所股份代号︰2236）是中国领先的能源化工EPC（设计、采购及施工管理）服务和技术整合解决方案提供商，专业从事炼油、石油化工、碳一化工、油田地面服务、LNG及发电等领域的技术和工程建设服务。从技术许可、工程前期的规划、咨询、项目融资到设计、采购、施工管理、开车直到运营服务，惠生工程可为境内外客户提供覆盖项目全生命周期的解决方案，其业务覆盖20余个国家和地区。

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模块项目再签单，惠生工程获沙特阿美天然气上游项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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