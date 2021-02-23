沙索2020年下半年取得一系列出色业绩

约翰内斯堡2021年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 截至2020年12月31日的六个月，沙索（Sasol）取得一系列出色业绩。我们的收益增幅超过100％，从去年同期的45亿兰特增长至150亿兰特。

尽管兰特计价的每桶油价下降23％，但我们的调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）仅下降6％。取得这一成绩的因素是我们面对挑战性环境，在现金成本、营运资金和资本支出方面的强劲表现。

以下非现金调整对我们的收入产生了积极影响：

与2020年6月相比，因兰特/美元收盘汇率提高15％，所以货币资产和负债换算增长46亿兰特；

金融产品和衍生合约估值增长50亿兰特；和

实现外币折算储备（FCTR）增长33亿兰特，主要原因是撤资US LCCP Base Chemicals业务的50％权益。

关键指标 半年

截至2020年12月31日 半年

截至2019年12月3日 变化（%） 息税前利润（百万兰特） 21 650 9 853 >100 调整后息税折旧摊销前利润1（百万兰特） 18 608 19 839 (6) 主营收益（百万兰特） 11 858 3 670 >100 每股基本收益（兰特） 23.41 6.56 >100 每股主营收益（兰特） 19.16 5.94 >100 每股核心主营收益2（兰特） 7.86 9.25 (15) 每股股息（兰特） – 中期（兰特） – – – – 终期（兰特） – – – 1. 调整后EBITDA是通过调整以下项目的息税前利润计算所得：折旧和摊销、股份支付、重计项目、折扣率变化导致的环境准备金变动、所有未实现换算损益以及衍生品和套期活动的所有未实现损益。 比较期间已重列，以包括所有未实现换算损益以及衍生品和套期活动的所有未实现损益。我们认为调整后EBITDA是衡量本集团基本现金流量表现的有用指标。但是，这不是《国际财务报告准则》中所定义的术语，可能无法与其他公司报告中的类似指标相比较。（根据JSE Limited上市要求，调整后EBITDA构成了备考财务信息，应与完整的经审核的中期财务结果中列出的编制基础和备考财务信息一起阅读）。 2. 每股核心主营收益（Core HEPS）是通过调整一次性项目的每股主营收益计算所得，如收盘汇率折算影响、所有已实现和未实现衍生品以及套期损益、实施Khanyisa B-BBEE交易和仍处于上升阶段的LCCP应占亏损。 比较期间已重列，以包括所有未实现换算损益以及衍生品和套期活动的所有已实现和未实现损益。 （根据JSE Limited上市要求，核心HEPS构成了备考财务信息，应与完整的经审核的中期财务结果中列出的编制基础和备考财务信息一起阅读）。

我们的关键指标如下：

营运资金比率为14.9％，去年同期为14.6％。营运资金投资为273亿兰特；

资本支出为75亿兰特；

正常固定现金比去年同期减少10％（32亿兰特）；

息税前利润（EBIT）为217亿兰特，去年同期为99亿兰特；

调整后EBITDA减少6％，从去年同期的198亿兰特降至186亿兰特；

每股基本收益（EPS）从去年同期的每股6.56兰特增至23.41兰特；和

每股主营收益（HEPS）与去年同期相比增长100％以上，达到每股19.16兰特。

营业额（百万兰特） 息税前利润（百万兰特） 半年

截至2019年12月31日 半年

截至2020年12月31日 半年

截至2020年12月31日 半年

截至2019年12月31日 10 348 10 807 采矿 1 732 1 374 2 635 1 988 国际勘探与生产 897 1 023 41 206 30 178 能源 5 098 6 743 24 642 27 409 基础性化学品 3 624 (1 488) 32 933 33 750 功能性化学品 1 754 1 294 – 6 集团职能部门 8 545 907 111 764 104 138 集团业绩 21 650 9 853 (12 594) (12 170) 行业间营业额 99 170 91 968 外部营业额

资产净值 半年

截至2020年12月31日 全年

截至2020年12月31日 变化（%） 总资产（百万兰特） 397 516 479 162 (17) 总负债（百万兰特） 236 473 319 914 26 总权益（百万兰特） 161 043 159 248 1

供股

考虑到当前宏观经济前景以及我们的应对计划举措取得重大进展，因此决定不进行配股。

我们将继续优先考虑资产负债表去杠杆化途径，以确保我们在执行Sasol 2.0转型计划时能在财务约定事项范围内运营并保持足够的流动性余量。

资产负债表管理

经营活动产生的现金比去年同期减少40％至117亿兰特，我们手头的净现金从2020年6月30日的341亿兰特减少至276亿兰特。

尽管我们的现金流受到原油价格低廉、化学品价格走软、工厂停工以及新冠疫情影响，但我们的现金保护计划和资产撤资计划使我们能够偿还约280亿兰特（20亿美元）的债务。 此外，我们偿还了约40亿兰特以兰特计价的金融机构贷款。

实际资本支出为75亿兰特，2020年前六个月为214亿兰特。 在每桶平均油价43.62美元这一较低价格条件下，本期内的自由现金流为40亿兰特。

为在此负债率高峰期间提高Sasol资产负债表的灵活性，我们贷方同意在2020年12月31日进行衡量时，将我们的净债务与EBITDA（银行定义）比率约定从3.0倍提高至4.0倍。这可让我们获得更多灵活性，但要符合我们资本分配框架相一致的条件（即在我们的杠杆率高于净债务与EBITDA（银行定义）比率3.0倍以上时，通过履行暂停股息支付和收购的承诺来优先减少债务）。我们感谢贷方在此充满挑战的时期所给与的不懈支持。

截至2020年12月31日，我们的净债务与EBITDA比率为2.6倍（银行定义），远低于阈值水平。

截至2020年12月31日，我们的总债务为1.263万亿兰特，而截至2020年6月30日为1.897万亿兰特。 在此期间，我们利用资产撤资收益来偿还美元银团贷款以及部分循环信贷额度，将以美元计价的债务减少近280亿兰特（20亿美元），降至1210亿兰特（82亿美元）。

通过全面的响应计划和计划中的资产撤资，我们计划进一步减少净债务，以到2023年实现净债务与EBITDA比率低于2.0倍以及将负债率降至30%。

我们的负债率从2020年6月30日的114.5％降至2020年12月31日的76％，这主要是因为偿还了美元债务（20％）和更强劲的兰特兑美元收盘汇率（7％）。

截至2020年12月31日，我们的流动资金净额超过530亿兰特（36亿美元），远高于我们至少10亿美元的流动资金目标，随着我们不断推进重点管理举措，可用的兰特和美元资金也得到提升。我们将继续评估我们的融资产品组合，以确保我们可从各种来源获得资金并使到期债务组合达至平衡。

在2021年11月22亿兰特（1.5亿美元）定期贷款到期之前，我们没有重大的到期债务。就2020年6月30日与贷方达成的约定事项而言，我们仍有义务使用某些计划中的处置收益来偿还债务。因此，有143亿兰特（9.75亿美元）归类为短期债务。

我们将继续积极管理资产负债表，以维持健康的流动性状况和平衡的到期债务组合。

股息

鉴于我们目前的财务杠杆和经济不确定性延续的风险，董事会认为继续保持暂停派息是明智之举。我们预计，在实施全面应对计划战略后，我们的资产负债表将恢复灵活性。

莫桑比克产量分成协议（PSA）进展

2021年2月19日，董事会批准了莫桑比克PSA许可区的最终投资决定（FID）。该项目总成本估算为7.6亿美元。

重要的是，该项目将要求莫桑比克通过450兆瓦燃气发电厂和液化石油气（LPG）设施在同一时间范围内在国内实现天然气货币化。天然气剩余产量将出口到南非以维持我们的运营。

PSA的开发将确保自2024年开始从莫桑比克南部向Sasol天然气价值链提供更多天然气供应，并成为解决Sasol可持续发展议程的基石，以支持Sasol天然气转型战略。

编者注：

完整公告和经审核中期财务业绩将在公司网站上提供：https://www.sasol.com/investor-centre/financial-reporting/annual-integrated-reporting-set 。

预录演示文稿将在以下链接上提供：

https://www.corpcam.com/Sasol22022021

总裁、首席执行官和首席财务官将通过网络广播于15:00（南非时间）召开电话会议，讨论企业业绩并提供最新信息。

电话会议详情： 2021年2月22日星期一 时间 南非 15:00 英国 13:00 美国（东部时间） 8:00 实时电话会议链接：https://www.corpcam.com/Sasol22022021Questions

发布人：

Matebello Motloung，集团媒体关系经理

直拨电话：+27 (0) 10 344 9256；手机：+27 (0) 82 773 9457

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Alex Anderson，集团外部传播高级经理

直拨电话：+27 (0) 10 344 6509；手机：+27 (0) 71 600 9605

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