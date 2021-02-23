北京2021年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月23日，世界移动通信大会（Mobile World Congress，简称MWC）上海首次以线下+线上混合模式举办，作为全球移动通信系统协会（简称GSMA）举办的通信行业重量级展会，大会以“和合共生”为主题，汇聚了来自美国、欧洲、中国等世界各地的知名企业，以及最新的技术和产品，包括基于5G的VR/AR应用、车联网、5G专网等。

展会期间，中国电信研究院与浪潮聚焦智慧园区、智慧港口、大型智能工厂等业务需求，联合发布首款面向如翼专网用户的边缘一体化云柜，该机柜深度仅600公分，以融合“5G网络+应用”的一站式交付模式，打造了快速部署、按需定制、安全可靠的边缘计算解决方案，面向高端设备制造、港口、大型工厂、电网等对数据安全要求极高的行业客户，满足低时延、高带宽、数据不出园、安全隔离等需求，实现了5G价值的最大化。



MWC2021现场展出的电信边缘一体化云柜

5G专网与行业碰撞，赋能用户转型升级

随着5G商用步伐的加快以及新基建战略的持续推进，行业用户利用5G实现生产方式数字化、智能化转型升级成为产业共识。据IDC预测，到2022年底，超过60%的中国1000强企业将部署基于5G MEC的边缘计算应用场景。

当前阶段，用户对网络的需求呈现差异化和碎片化，通用化的网络产品已经无法完全满足需求，需针对用户提供量身定制、灵活便捷的网络服务。面对用户在5G网络使用中连接广域终端、低延迟以及数据本地化处理三类不同需求，中国电信凭借多年深耕政企市场积累的运营经验，推出致远、比邻、如翼三种5G专网定制服务模式。



中国电信5G专网部署模式

本次中国电信研究院与浪潮联合发布的边缘一体化云柜，是如翼服务模式实践示范产品，将轻量级核心网按需部署在企业园区，提供本地分流服务，信令和数据都不出园区，保证了客户应用安全；专用基站确保无线资源独享，保障整体无线覆盖质量；通过无线空口优化、边缘核心网部署，降低端到端数据传输时延，满足智慧园区、智慧港口、大型智能工厂等场景的需求。

发布边缘一体化云柜，助力高效搭建5G专网

本次发布的一体化云柜属于浪潮SRDC整机柜产品，高度24U，深度仅600mm，体型小巧，且灵活容纳BBU、OTII标准服务器和网络交换机等各个模块，融合计算、存储、网络不同功能，并针对部署环境要求和承载业务应用，进行了大量优化设计。



机柜中边缘计算服务器节点

其中，服务器采用专为5G设计的边缘计算产品NE5260M5，机箱尺寸符合电信标准，可以直接与电信设备混合部署；扩展性方面，采用双Intel Xeon CPU，16个DIMM，6个PCI-E插槽，6块2.5寸硬盘，2个M.2 SSD，在有限的空间下仍然具有十分理想的扩展性，可满足视频监控、智能制造、物联网等多种边缘计算应用的需求；同时，NE5260M5在耐高温、防尘、耐腐蚀、电磁兼容、抗震等方面也满足极端环境的部署需求。

在交付效率方面，边缘一体化云柜以整机柜形式为最小交付颗粒，出厂前集成业务所需IT设备，并预装客户应用软件，具备机柜动环监控，智能化运维功能，便捷的安装部署，可直接部署在办公环境中，2周内即可完成一体化机柜部署、交付，实现5G专网快速部署及业务快速上线。



边缘一体化云柜支持智能化运维

中国电信双重项目负责人欧亮博士表示，浪潮联合中国电信研究院发布的电信边缘一体化云柜融合了双方在边缘算力基础设施及和5G网络领域的优势，单机最大可实时接入1000路1080P高清视频，具备极强算力，是行业用户打造5G定制专网、实现5G价值最大化的理想选择。

浪潮边缘计算事业部总经理孙波表示，电信一体化云柜实现了ICT标准融合，并且能耗更低、对环境温度适应性更强、运维管理更加方便，适合于边缘机房的物理环境，为边缘侧物联网、MEC和NFV等多样化应用场景提供更好的算力支持。

2021MWC电信浪潮联合发布边缘一体化云柜 极致产品释放5G最大价值 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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