上海2021年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021世界移动大会·上海站（暨2021MWC Shanghai）期间，爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Börje Ekholm）就无线连接在当今世界的重要性、5G在中国的推广，以及爱立信在可持续发展中一直扮演的角色等话题，在2021年GTI国际产业峰会上发表了演讲。

在演讲中，鲍毅康强调：无线连接对于当今世界至关重要，而新冠疫情所造成的困难和所引发的需求增加让这一点更为突出。

他提到，在后疫情时代经济复苏的迫切需求刺激下，全球许多国家政府大幅增加了数字基础设施投资，并指出4G已成为一项基础连接技术。

此外，他认为5G将成为接入技术的主要选择，“我们相信5G先行者，尤其是在企业领域，将经历类似的情况。如同4G赋能消费者那样，5G将助力各行业实现数字化。在数字化领域处于领先地位的国家将获得明显的竞争优势，而做不到这一点的国家必将失去竞争力。”

对于中国5G建设的承诺

在演讲中，鲍毅康强调，目前全球大部分5G用户都在中国，中国将成为“未来5G核心需求和新功能研发的关键驱动力”。

他还强调了爱立信对开放市场的支持以及全行业合作对进一步促进经济增长的重要性，并表示全球为推动创新和满足日益增长需求所做的努力得到了成百上千家企业的支持，而中国的5G投资和部署正处于领先地位。同时，鲍毅康也确认，爱立信将持续致力于在中国开展业务活动。

“竞争与合作并存是电信业成长为全球最大的行业之一的原因，任何对竞争的限制都可能会延缓行业的发展。市场上的胜负应该由技术性能以及各种解决方案和网络架构的竞争力来决定。”

未来趋势与5G进展

爱立信已将网络切片确定为运营商挖掘5G企业潜力的关键，因此爱立信于近期发布了5G RAN切片解决方案以支持“定制化业务模型以及专网、关键沟通任务以及关键IoT等领域不断增长的用例需求”。

鲍毅康接着强调了公司在5G核心解决方案创新与行业领导力方面的承诺，并着重介绍了中国移动的Open UPF计划。两家公司一直在该计划中开展合作并为中国移动的边缘计算和企业级产品提供支持。

他还提到了目前已经正式投产的爱立信中国南京智能工厂，“我们与中国移动联合部署的5G专网正在赋能智能制造。预计在今年晚些时候，5G网络将覆盖整个厂区（超过2万平方米），工厂测试和开发的应用数量也将增加。”

爱立信为可持续发展持续付出

可持续发展仍然是爱立信2021年的优先任务之一，整个ICT行业都有可能对环境和气候问题产生实质性的积极影响。对此，鲍毅康表示，减少公司的碳足迹和总体能耗等举措不仅是为了迎合道德和环保要求，同时也是业务的需要。

爱立信在去年发布的《打破能耗曲线》报告中着重介绍了“一种独特的网络级策略，可以在不增加能耗的情况下，实现数据流量的指数级增长”，这将大幅节省能源，降低总体拥有成本，同时为未来进一步的可持续发展铺平道路。

如今，爱立信是多项可持续发展倡议的重要成员，其中包括“1.5°C供应链领导者”。作为该倡议的创始成员，爱立信一直为其提供支持和指导，帮助联合各大跨国组织，共同应对全球气候变化。

展望更美好的未来

鲍毅康未来总体上表示乐观：“虽然2020年十分艰难，但我对未来充满期待。创新的步伐从未如此之快，我相信我们在未来可以用5G打造出一个全新的互联世界。”

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爱立信首席执行官鲍毅康：疫情证明无线连接至关重要 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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