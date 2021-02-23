上海2021年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2月23日~25日，主题为“和合共生”的2021年世界移动通信大会（以下简称“MWC 2021”）在上海新国际博览中心举办，德国莱茵TUV大中华区（以下简称“TUV莱茵”）亮相N1馆B125展位，与业界专家学者和企业领袖共话5G连接、AI（人工智能）、智能家居等领域的技术升级和创新热点。



TUV莱茵亮相MWC 2021，助力提升5G终端消费体验

TUV莱茵展示了低蓝光认证、高性能游戏认证、全局护眼认证、安全快充认证等多项在安全品质领域的技术服务方案，并将全局护眼认证和安全快充认证进行测试过程实物化展示，大众可更直观地了解相关认证的测试维度和测试方法。TUV莱茵以专业技术助力制造商在手机、智能家居、VR、云游戏等一系列相关场景领域为用户提供更优质的消费者体验。



TUV莱茵全局护眼认证测试过程展示



TUV莱茵安全快充认证测试过程展示

移动智能化生活趋势下，屏幕成为现代人与世界连接的“窗口”，消费者高度依赖各类屏幕，获取信息和生活娱乐，屏幕质量的重要性越发凸显。TUV莱茵全局护眼认证通过：显示质量、环境光管理、护眼技术、健康舒适指引四大维度对产品进行专业测试，客观立体地呈现优质屏幕的各项参数。近期发布的荣耀V40，正是获得TUV莱茵全局护眼认证的代表产品之一。

随着5G网络的普及，电子设备的品质与安全也成了公众愈发关注的焦点。本届展会上，TUV莱茵着重展示了针对电子屏幕及电子设备性能推出的一系列服务方案，确保消费者能够健康、安全地使用联网电子设备，享受优质的智能家居生活。

在屏幕显示及护眼领域，TUV莱茵于2014年率先引入了低蓝光检测认证，历经多年探索，持续升级蓝光过滤认证标准，让电子屏幕在性能与用户健康之间取得合适的平衡点。目前，华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等多个大众熟知的品牌均已通过TUV莱茵的相关认证。未来，针对手机屏下摄像头和3D结构光技术的应用，以及如何平衡屏幕色彩和屏幕透光等技术热点，TUV莱茵将继续以其强大的技术力量和测试能力，为电子产品制造商提供重要的技术支持和安全保障。在娱乐社交领域，TUV莱茵的高性能游戏认证以“4维度，31测试场景，55测试项”为基准，确保手机的游戏性能可为消费者提供更舒适畅快的游戏体验。

5G技术正在全面应用于智能硬件、车载设备、智能可穿戴设备、智能医疗设备、智慧城市等各领域，赋能海量消费场景和百业形态。其高传输、高速率、大规模设备连接等特点，也对商用终端设备的安全续航提出了更高要求。TUV莱茵全球首个智能手机安全快充系统认证标准，涵盖充电器、线材、电池及终端等多个环节，确保快充技术在消费领域安全高效地应用。

作为全球领先的技术服务商，TUV莱茵凭借在电气安全、无线技术领域领先的技术优势、完善的专家团队以及遍布全球的服务网络，为产业链上下游客户提供一站式智能物联解决方案。同时，TUV莱茵具备广泛的市场准入法规认证资质，可提供一站式全方位服务，为企业拓展全球通讯市场保驾护航。

TUV莱茵亮相MWC 2021，助力提升5G终端消费体验 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com