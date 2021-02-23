支持#BeliKreatifDanauToba：旅游与创意经济部长为新活动站台

鼓励公众为多巴湖当地产品感到自豪

印尼棉兰2021年2月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 周六（20/02），印尼旅游与创意经济部（MoTCE）部长Sandiaga Salahuddin Uno在一项政策声明中鼓励公众“支持最新的#BeliKreatifDanauToba运动”（BKDT），以印尼和多巴湖本地产品为荣。



印尼旅游与创意经济部部长Sandiaga Salahuddin Uno周六（2021年2月20日）在北苏门答腊黛丽县（Dairi）德庞旅游度假村（Debang Resort）举行的Beli Kreatif Danau Toba政策发布会上

该部部长在宣布此项新政策的同时，也与海洋事务与投资统筹部部长Luhut Binsar Pandjaitan、印尼银行行长Perry Warjiyo、财政部长Sri Mulyani Indrawati、通讯及新闻部部长Johny Gerard Plate以及来自北苏门答腊Balige的旅游与创意经济部副部长Angela Tanoesoedibjo、黛丽县摄政Eddy Keleng Ate Berutu一同宣布了一系列指导方针。

Sandiaga以身作则，在北苏门答腊岛黛丽县（Dairi）德庞旅游度假村（Debang Resort），身着由当地时装设计师Irsan设计的带有Ulos Simalungun图案的传统格纹服饰宋吉（songket Tapak Catur），发布了最新出台的Beli Kreatif Danau Toba政策。

MoTCE部长Sandiaga Salahuddin Uno先生表示：“我从黛丽县政府直接赶来，特地穿着传统服饰——宋吉Tapak Catur songket，就是为了表达我对这位极富创意的设计师的感谢，并表明我对Beli Kreatif Danau Toba运动的全力支持。这身衣服是多巴湖当地产品转变为印尼独有经济产品的众多例子之一。”

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